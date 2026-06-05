Trump, o ülkeyi işaret etti: İran'dan sonra...

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir etkinliğin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Küba'daki yönetimin neredeyse "tamamen çöktüğünü" ve Küba halkına "iyilik" yapmak istediklerini savunan Trump, Kübalıların kendilerinden yardım istediklerini ifade etti.

"İRAN İSLAM CUMHURİYETİ İLE İŞİMİZİ BİTİRİR BİTİRMEZ BURAYLA İLGİLENECEĞİZ"

ABD Başkanı, "Orası bir nevi çökmüş durumda. İran İslam Cumhuriyeti ile işimizi bitirir bitirmez burayla ilgileneceğiz. Her seferinde tek bir iş yapmayı severim. Dönüş yolunda (Küba'da) kısa bir mola vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e ABD'nin getirdiği yeni yaptırımların işe yarayacağını savundu.

ABD, KÜBA DEVLET BAŞKANI DİAZ-CANEL VE 4 KİŞİYE YAPTIRIM UYGULADI

ABD Hazine Bakanlığı, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, eşi ve 3 kişiye yaptırım uyguladığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım uygulanan kişilerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ile eşi ve üvey oğlunun yanı sıra eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun oğlu Alejandro Castro Espin ve torunu Raul Alejandro Castro Calis'in de yer aldığı 5 kişinin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Bireylerin yanı sıra kurum ve kuruluşlara da yaptırımların uygulandığı ifade edilen açıklamada, bu çerçevede Küba Savunma Bakanlığı, halklar arası görüşmeleri teşvik eden Halklarla Dostluk Enstitüsü, adadaki özel turizmi denetleyen enstitünün bir kolu olan Amistur Küba ve Devrimi Savunma Komitelerinin de söz konusu listeye eklendiği aktarıldı.

Açıklamada, yaptırım uygulanan kişilerin ABD'deki mal varlıklarının da dondurulduğu kaydedildi.