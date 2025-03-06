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OECD: Güney Kore nüfusu 60 yıl içinde yarıya düşebilir

06.03.2025 16:42
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OECD, dünyanın en düşük doğum oranına sahip olan ülkelerden Güney Kore'nin nüfusunun 60 yıl içinde yarıya düşmesinin beklendiğini açıkladı.

OECD: Güney Kore nüfusu 60 yıl içinde yarıya düşebilir

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) yayımladığı ‘Güney Kore'nin Doğmamış Geleceği’ başlıklı raporda, ülkenin 2023'te 0,72 ile en düşük doğum oranına sahip ülkeler arasında ilk sırada yer aldığı bildirildi.

"60 YIL İÇİNDE YARI YARIYA AZALACAK"

Raporda, doğum oranlarının bu seviyede kalması durumunda Güney Kore nüfusunun 60 yıl içinde yarı yarıya azalmasının beklendiği kaydedildi.

Raporda, Güney Kore'deki düşük doğum oranın, yüksek eğitim maliyetleri, uzun çalışma saatleri, sınırlı çalışma programı esnekliği ve iş ile aile hayatını dengelemenin zorluklarıyla ilişkili olduğu vurgulandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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OECD
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