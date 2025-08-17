HABER

Off-Road yarışlarında yürekleri ağza getiren kaza

Artvin’de düzenlenen Off-Road yarışlarında Erzurum Macera Offroad takımının yaşadığı kaza yürekleri ağza getirdi.

Off-Road yarışlarında yürekleri ağza getiren kaza

Artvin Off-Road Kulübü’nün düzenlediği yarışlarda nefes kesen görüntüler yaşandı. Etkinliğe katılan Erzurum Macera Offroad Başkanı Lokman Toptaş ve kulüp üyesi Recep Tepe’nin içinde bulunduğu araç pistte ilerlerken bir anda devrildi. Ters dönen araçtan kendi imkanları ile çıkan Lokman Toptaş ve Recep Tepe kazadan yara almadan kurtuldu.
Bu yıl 8’ncisi düzenlenen Artvin offroad oyunlarına Erzurum Macera Offroad Doğa Sporları Kulübü iki ayrı klasman da start aldı. S 1 klasmandaki araç başarılı bir şekilde parkuru tamamladı. S2 klasmanda yarışan araç teknik ariza nedeniyle takla attı. Gerekli güvenlik donanımlı araçta yarışan pilot Recep Tepe ve copilot Lokman Toptaş yara almadan araçtan çıkarıldı.
Takla atan araç parkuru bitiremezken Artvin Offroad Kulübü tarafından Recep Tepe'ye en çılgın pilot ödülü verildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

