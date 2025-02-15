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  4. Öfkeli kadın şoför sanayiye daldı... Kimse engel olamadı, aracını vatandaşların üzerine sürdü: Abla geliyor... geldi!

Öfkeli kadın şoför sanayiye daldı... Kimse engel olamadı, aracını vatandaşların üzerine sürdü: Abla geliyor... geldi!

15.02.2025 10:46
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15.02.2025 10:46
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Denizli'deki sanayide kaydedilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Aracını yaptırmak için sanayiye gelen bir kadın sürücü, sinir krizi geçirerek arabasını vatandaşların üzerine sürdü. Ortalığı savaş alanına çeviren kadın sürücünün gözaltına alındığı öğrenilirken, hangi sebeple kriz geçirdiği ise bilinmiyor.

Denizli'deki bir kadın sürücü aracındaki bir sorunu yaptırmak için sanayinin yolunu tuttu. Bir süre sonra ise ortalığı savaş alanına çevirdi.

SANAYİ DÜKKANINA DALDI

Sinir krizi geçiren kadın sürücü, aracıyla adeta dehşet saçtı. Kontrolsüz bir biçimde aracını sağa sola süren kadın sürücü, sanayi dükkanına daldı.

ARACINI VATANDAŞLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Arabasını vatandaşların üzerine süren öfkeli kadına kimse engel olamadı.

Kadını durdurmak isteyen vatandaşlar, aracın camlarını kırmak zorunda kaldı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşın "Abla geliyor... Bak bak geldi! Cinayet..." dediği duyuldu.

dsgs

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası kadının gözaltına alındığı öğrenildi.

Kadın şoförün neden bu kadar çok sinirlendiği ve sinir krizi geçirdiği ise bilinmiyor.

Anahtar Kelimeler:
Şoför Denizli sanayi
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