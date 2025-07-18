ÖGG sınav sonuçları açıklandı: Özel güvenlik sınav sonuçlarını nasıl öğrenebilirim? 115. dönem özel güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı...

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, 29 Haziran 2025 tarihinde yapılan 115. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları bugün açıklandı.

SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sınava katılan binlerce aday, sonuçlarını EGM'nin resmi internet sitesi olan onlineislemler.egm.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaralarını girerek sorgulayabilecekler. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte özel güvenlik sektöründe görev almak isteyen adaylar için önemli bir adım atılmış oldu.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZDA BULUNMAK İSTEYEN ADAYLAR NE YAPMALIDIR?

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen adaylar, belirlenen süre içerisinde EGM'nin ilgili birimlerine başvuruda bulunabilecekler. İtiraz süreci ve detayları hakkında EGM'nin internet sitesinde ayrıntılı bilgi yer almaktadır. Başarılı olan adaylar, özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamak için gerekli diğer prosedürleri tamamlamak üzere ilgili mercilere başvurabilecekler.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, adayların dikkat etmesi gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Başarılı olan adayların, özel güvenlik kimlik kartı başvurusu için gerekli belgeleri hazırlamaları ve ilgili emniyet müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Kimlik kartı başvurusu için gerekli belgeler ve süreç hakkında detaylı bilgi, EGM'nin internet sitesinde yer almaktadır.