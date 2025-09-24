HABER

Öğle tatilinde feci ölüm! Boğazına kek kaçan öğrenci hayatını kaybetti

Nevşehir'de korkunç bir olay yaşandı. 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi, yediği kekin boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Kalaba Yunus Emre İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Eylül Sözeri, öğle tatilinde okulda yediği kekin boğazına kaçması üzerine fenalaştı.

ÖĞRETMENLER MÜDAHALE ETTİ!

Durumu fark eden arkadaşlarının haber vermesiyle öğretmenleri müdahale etti. Öğretmenler, Heimlich manevrası ve ilk yardım uygulamalarıyla küçük öğrenciyi kurtarmaya çalıştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri de ilk müdahaleyi yaptı.

Durumu ağır olan Eylül Sözeri, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Eylül Sözeri'nin eniştesi Erol Karayılan İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Eylül okulda öğle arası yediği kek boğazına kaçmış. Orada fenalaşan Eylül'e ilk müdahaleyi öğretmenleri yapmış. Daha sonra sağlık ekipleri müdahale ederek Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Eylül burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı" dedi.

Minik Eylül için Kalaba Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Avanos İlçe Müftüsü Şükrü Safa'nın kıldırdığı cenaze namazına, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Avanos Kaymakamı Osman Bilici, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmenleri, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

