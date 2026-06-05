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Oğlunu öldürüp, başında beklemişti! Babanın ifadesinde kahreden detay: "Kurtaramadım"

Adana'da kendisine saldıran uyuşturucu bağımlısı 23 yaşındaki oğlunu öldüren emekli polis babanın ifadesi ortaya çıktı. 52 yaşındaki baba, ifadesinde, "Oğlumu uyuşturucu batağından kurtaramadım. Para istedi, vermeyince tartıştık" dedi.

Oğlunu öldürüp, başında beklemişti! Babanın ifadesinde kahreden detay: "Kurtaramadım"

Adana'da sokak ortasında baba ve oğlunun arasında başlayan tartışmada kan akmıştı. 52 yaşındaki emekli polis baba, kendisine saldıran uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürmüş olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

3 Haziran’da saat 11.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi’nde korkunç bir olay yaşandı.

Emekli polis memuru Faruk Kayhan, kendisinden uyuşturucu için para istediği öne sürülen oğlu Ahmet Kaan Kayhan’a olumsuz yanıt verince aralarında tartışma çıktı. Ahmet Kaan Kayhan babasına bıçakla saldırırken, Faruk Kayhan da yol kenarından aldığı tahta sopayla engellemeye çalıştı.

ÖLDÜRÜP, BAŞINDA BEKLEDİ

Daha sonra belindeki tabancayı çıkaran Faruk Kayhan, oğluna peş peşe ateş etti. Cep telefonuyla kendini ihbar edip, öldürdüğü oğlunun başında bekleyen Faruk Kayhan, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Oğlunu öldürüp, başında beklemişti! Babanın ifadesinde kahreden detay: "Kurtaramadım" 1

"BİR ANLIK SİNİRLE ANINDA GÖZÜM KARARDI"

Gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Faruk Kayhan’ın, ifadesinde; “Oğlumu uyuşturucu batağından kurtaramadım. Kumar borcu da var. Para istedi, vermeyince tartıştık. Bir anlık sinirle anında gözüm karardı. Engellemeye çalıştım ancak saldırmaya devam edince vurmak zorunda kaldım. Keşke böyle olmasaydı” dedi.

Oğlunu öldürüp, başında beklemişti! Babanın ifadesinde kahreden detay: "Kurtaramadım" 2

ORMAN YANGINLARI SIRASINDA KAYBOLMUŞ

Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Ahmet Kaan Kayhan’ın cenazesi, Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Orman işçisi Ahmet Kaan Kayhan’ın, 10 Ağustos 2025’te Kozan’daki orman yangınına müdahale sırasında kaybolduğu, ekiplerin arama çalışması ile bulunduğu da belirtildi.

Oğlunu öldürüp, başında beklemişti! Babanın ifadesinde kahreden detay: "Kurtaramadım" 3

Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Faruk Kayhan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Oğlunu öldürüp, başında beklemişti! Babanın ifadesinde kahreden detay: "Kurtaramadım" 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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