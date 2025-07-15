Oğlunun saçlarını saklamış! Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesinin paylaşımı yürek yaktı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne ilişkin olay günü sanıkların yanında olduğu belirlenen ve tutuklanan 2 şüpheli M.A.D. ve A.Ö. hakkında 'çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianame birleştirilme talebiyle ana davanın görüldüğü 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

GÜLEREK POZ VERMİŞLER

Diğer yandan bilirkişi raporunda ise M.A.D'nin telefonunda yapılan incelemede, silinenler klasöründe olayın ardından şüphelilerin metroda gülerek poz verdiği fotoğraflar bulundu.

ACILI ANNEDEN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Söz konusu gelişmelerin ardından Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi yürek yakan bir paylaşım yaptı.

Anne, oğlunun sakladığı saçlarının fotoğrafını paylaşarak "Ben bu saçları koklamaya doyamıyorum... Nisa Suresi, 93. ayet: Kim bir mü'mini kasıtlı olarak (taammüden) öldürürse cezası, içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir." ifadelerini kullandı.