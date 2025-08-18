HABER

Oğlunun sünneti için kredi çekip aleme gitti! Boşanma davasında ilginç karar

Bursa'da görülen boşanma davasında ilginç bir karar verildi. Oğlunun sünneti için çektiği krediyi içki içerek ve başka kadınlarla harcadığı tespit edilen erkek, boşanmaya neden olan olaylarda tam kusurlu sayıldı. Ancak bu eylemin, kadın tarafından affedilerek birlikte yaşamaya devam edilmesi nedeniyle boşanma konusu yapılamayacağı vurgulandı. Kocanın sadakatsiz eylemi onu tazminattan kurtaramadı. İşte haberin detayları...

Bursa 11. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında kadın, eşinin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini; ortak çocuğun sünnet merasimi için çekilen krediyi içki ve başka kadınlarla eğlenceye harcadığını öne sürdü.

Davalı koca ise bu olaydan sonra "eşim beni affetti, bir süre birlikte yaşadık, bu kusur sayılmaz" savunmasını yaptı. Tarafları dinleyen mahkeme, kadının boşanma talebini kabul etti.

Kadına yoksulluk nafakası bağlandı ve koca, eşine tazminat ödemeye de mahkûm edildi. Davacı kocanın tüm talepleri ise reddedildi. Bunun üzerine dosya temyiz edildi.

KUSUR AFFEDİLDİ AMA...

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararında dikkat çeken bir değerlendirmeye yer verdi. Mahkemece erkeğe yüklenen “sünnet için çekilen krediyi içki içerek ve başka kadınlarla harcama” eyleminin ağır kusur olduğu kabul edildi. Ancak bu davranışın daha sonra kadın tarafından affedildiği ya da hoşgörüyle karşılandığı belirtilerek, tek başına kusur sayılamayacağı vurgulandı. Yüksek Mahkeme buna rağmen, erkeğin sabit görülen sadakat yükümlülüğünün ihlali gibi diğer davranışlarının boşanma için yeterli olduğuna hükmetti. Yerel mahkemenin erkeği ağır kusurlu sayan kararı yerinde bulundu.

TAZMİNAT KARARI ONANDI

Yargıtay, sünnet kredisine dair eylemin kusur sayılamayacağını ifade etmesine rağmen, erkek lehine bozma sebebi oluşmadığına hükmetti. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nce verilen karar onandı. Koca, boşandığı eşine yoksulluk nafakası ve tazminat ödeyecek.

