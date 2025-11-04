HABER

Oğluyla birlikte kaybolan kadının telefon sinyalinin alındığı bölgede arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bir gün önce kaybolan anne ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları, telefon sinyalinin alındığı bölgede devam ediliyor.

Oğluyla birlikte kaybolan kadının telefon sinyalinin alındığı bölgede arama çalışmaları sürüyor

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden dün öğlen saatlerinde ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'dan bir daha haber alınamadı.

Oğluyla birlikte kaybolan kadının telefon sinyalinin alındığı bölgede arama çalışmaları sürüyor 1

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birlikleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Oğluyla birlikte kaybolan kadının telefon sinyalinin alındığı bölgede arama çalışmaları sürüyor 2

KAYIP ANNE VE OĞLUNA AİT BİR İZE RASTLANILAMADI

Köylüler ve yakınlarının destek verdiği arama çalışmaları Huriye Helvacı'nın telefon sinyalinin son alındığı Köseali köyü ile Keşlik köyü civarında yoğunlaştırıldı. AFAD ekipleri, termal destekli dronlarla arama çalışmalarına katılırken, diğer ekipler de karadan arama çalışmalarını sürdürüyor.
Gün boyu devam eden arama çalışmalarında, kayıp anne ve oğluna ait bir ize rastlanılamadı. Arama çalışmalarının gece boyunca devam edeceği belirtildi.

Oğluyla birlikte kaybolan kadının telefon sinyalinin alındığı bölgede arama çalışmaları sürüyor 3

(İHA)

04 Kasım 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu anne kayıp çocuk
