HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Öğrenci dolu okul servisi şoförünün, trafikte bıçaklı tehdit iddiası

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde bir okul servisi şoförünün, sollamanın yasak olduğu dar yolda tehlikeli geçiş denemesiyle trafikteki araçları ve içindeki öğrencileri riske attığı, uyarıda bulunan sürücüye ise bıçak göstererek saldırmaya çalıştığı iddia edildi.

Öğrenci dolu okul servisi şoförünün, trafikte bıçaklı tehdit iddiası

Söğütlü ilçesi Kurudil Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda iddiaya göre, okul servisinin şoförü, sollamanın yasak olduğu dar yolda tehlikeli geçiş denemesiyle trafikteki araçları ve içindeki öğrencileri riske attı. Servis şoförü, sollamayı tamamlayamayınca önündeki araçla tartışmaya başladı. Araçta ailesi bulunan sürücü, servis şoförüne öğrencilerin içinde olduğunu hatırlattı. Buna rağmen servis şoförünün küfür ettiği, ardından aracından bıçak alarak saldırıya teşebbüs ettiği öne sürüldü. Servis aracı olay yerinden uzaklaşırken, mağdur sürücü tarafından jandarmaya ihbarda bulunuldu.
Yaşanan tartışma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Böcek ailesinin öldüğü faciada yeni detay! İlk ifadesine ulaşıldı: 2 farklı ilaç kullandımBöcek ailesinin öldüğü faciada yeni detay! İlk ifadesine ulaşıldı: 2 farklı ilaç kullandım
10 yıl içinde en ciddi hastalıklardan biri...10 yıl içinde en ciddi hastalıklardan biri...

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.