Öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı verildi

Hacıhalit İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik olarak farkındalık oluşturmak ve kriz anlarında doğru davranışları kazandırmak amacıyla kapsamlı bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Bu etkinlik süresince, rehber öğretmenler ve okul müdürleri öğrencilere hem yangın hem de deprem durumlarında izlenmesi gereken adımlar hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Tatbikat sırasında, bir deprem esnasında nasıl hareket edilmesi gerektiği ve kişisel güvenliğin sağlanması için alınması gereken önlemler ele alındı. Ayrıca, yangın tüplerinin doğru bir şekilde kullanımı konusunda açıklamalar yapılırken, yangın söndürme teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Bu sayede öğrenciler, hem teorik hem de pratik bilgilerle olası bir afet durumunda daha bilinçli hareket edebilecek donanıma sahip olma fırsatı yakaladı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır