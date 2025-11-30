HABER

Öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirme

Manisa’nın Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timleri tarafından öğrencilere trafik kuralları hakkında temel bilgiler verildi.Manisa’nın Selendi ilçesinde yaşanabilecek trafik kazalarının önüne geçmek ve öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timleri tarafından öğrencilere trafik kuralları hakkında temel bilgiler verildi.

Manisa’nın Selendi ilçesinde yaşanabilecek trafik kazalarının önüne geçmek ve öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timleri tarafından öğrencilere trafik kuralları hakkında temel bilgiler verildi. Eğitimlerde temel trafik kuralları, karşıdan karşıya geçme kuralları, trafik işaretleri ve levhalar, servis aracı binme-inme ve araç içerisindeki hareket tarzı kuralları, emniyet kemeri kullanımı, bisiklet kuralları, yayaların trafikte sorumlulukları konularında dersler verildi.
Kaynak: İHA

Manisa
