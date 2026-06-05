Öğrenciyi hastanelik eden şahıs serbest bırakıldı

Atakum ilçesinde meydana gelen olayda, Y.C.K.’nin, dershane öğrencisi E.A.’yı (19) tehdit ettiği, takip ettiği ve darp ederek kanlar içinde bırakıp yaraladığı ileri sürülerek polise şikayette bulunuldu. Kanlar içinde kalan öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y.C.K., polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliye’ye sevk edildi. Savcıya ifade veren şüpheli şahıs serbest bırakılırken, yaralı gencin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır