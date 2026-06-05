HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Öğrenciyi hastanelik eden şahıs serbest bırakıldı

Samsun’un Atakum ilçesinde bir dershane öğrencisini tehdit ettiği, takip ettiği ve darp ederek kanlar içinde bırakan şahıs adliyeye sevk edilip serbest bırakıldı.

Öğrenciyi hastanelik eden şahıs serbest bırakıldı

Atakum ilçesinde meydana gelen olayda, Y.C.K.’nin, dershane öğrencisi E.A.’yı (19) tehdit ettiği, takip ettiği ve darp ederek kanlar içinde bırakıp yaraladığı ileri sürülerek polise şikayette bulunuldu. Kanlar içinde kalan öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y.C.K., polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliye’ye sevk edildi. Savcıya ifade veren şüpheli şahıs serbest bırakılırken, yaralı gencin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öğrenciyi hastanelik eden şahıs serbest bırakıldı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıfır atıkta dünyaya örnek: Türkiye modeli! Bakan Ersoy: "Seçenek değil, zorunluluk"Sıfır atıkta dünyaya örnek: Türkiye modeli! Bakan Ersoy: "Seçenek değil, zorunluluk"
Sultangazi'de motosiklet alev alev yandı genç kadın öldüSultangazi'de motosiklet alev alev yandı genç kadın öldü

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

Tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti

Tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

TabutuN başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

TabutuN başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.