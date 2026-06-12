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Öğretmen Özgür Ekinci'nin katili Almanya'da yakalandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yapan öğretmen Özgür Ekinci'yi öldürerek yurt dışına kaçan katil zanlısı Ramazan Ağaçhanlı, Almanya'da yakalanıp Türkiye'ye iade edildi.

Öğretmen Özgür Ekinci'nin katili Almanya'da yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından öğretmen Özgür Ekinci'yi öldüren ve olayın ardından yurt dışına kaçan Ramazan Ağaçhanlı'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

ALMANYADA YAKALANDI

Çalışmalar kapsamında, 21 Ocak'ta hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ağaçhanlı'nın izine Almanya'da ulaşıldı.

JASAT ekipleri, Interpol/Europol Daire Başkanlığı ve Alman Interpol birimleriyle koordineli olarak çalışmalarını sürdürdü. Yapılan operasyon sonucu Ağaçhanlı, Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde yakalandı.

Öğretmen Özgür Ekinci nin katili Almanya da yakalandı 1

8 EL ATEŞ ETMİŞ

Öğretmen Özgür Ekinci'yi 8 el ateş ederek öldürdüğü belirlenen Ağaçhanlı, işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirildi ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayetin "borç alacak" meselesinden kaynaklandığı tespit edildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı
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