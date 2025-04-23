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Öğretmen yazdı, veli besteledi, öğrenciler seslendirdi

Türkiye’nin eğitim ve sanat vizyonunu yansıtan özel bir çalışma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına damgasını vurdu. Diyarbakır Final Okulları birinci sınıf öğretmeni Emel Çiçek, öğrencileri için anlamlı bir şarkı kaleme aldı ve bu eser, yine bir müzik öğretmeni olan velisi Ezgi Barç tarafından bestelenerek hayat buldu.

Öğretmen yazdı, veli besteledi, öğrenciler seslendirdi

Öğrencilerin öğretmenleri ile birlikte seslendirdiği bu özel eser, büyük beğeni topladı ve 23 Nisanın coşkusunu güçlü bir şekilde yansıttı. Türkiye’nin köklü eğitim geleneğini geleceğin eğitim vizyonu ile buluşturan maarif modeli ile örtüşen bu çalışma, sanatın eğitimdeki yerini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu tür özgün eserlerin eğitim camiasında daha fazla yer bulması beklenirken, öğretmenlerin ve velilerin iş birliğiyle ortaya çıkan bu özel projenin, Türkiye’nin eğitimde sanat odaklı yaklaşımlarına katkı sunmaya devam edeceği kaydedildi.Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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