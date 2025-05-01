Öğretmence eğlence renkli anlara sahne oldu

Etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Elçin Yazıcı Arıcı, Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hamza Aktaş, fakülte akademisyenleri ve öğrencilerin yanı sıra ilkokul öğrencileri de katılım sağladı.

Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Elçin Yazıcı Arıcı katılımcılarla, duygu ve düşüncelerini paylaştığı konuşmasını eğlenceli bir şiir ile süsleyerek, etkinliğin temel motivasyon kaynağının, öğretmenlik coşkusu olduğunu vurguladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, "Öğretmence Eğlence" kavramının altını çizerek, okul öncesi eğitimin sadece bilgi kazandıran değil, aynı zamanda keyifli ve öğretici bir süreç olduğuna dikkat çekti. Erken yaşta eğitimin önemini vurgulayan Prof. Dr. İlhan Genç, başta Prof. Dr. Elçin Yazıcı Arıcı olmak üzere etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.

ETKİNLİĞE RENK KATTI

Açılış konuşmalarının ardından, öğrencilerin hazırladığı "Tek Tek Basarak" adlı ritim çalışması, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Etkinliğe konuk konuşmacı olarak katılan Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı, "Değişen Dünyada Çocuk ve Öğretmen Olmak" başlıklı söyleşisinde, günümüz çocuklarının ihtiyaçları, Türkiye'deki güncel çocuk verileri ve erken çocukluk dönemine yapılan yatırımın uzun vadeli faydaları üzerine çarpıcı bilgiler paylaştı. Çocukların 21. Yüzyıl becerileriyle de donatılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı, öğretmen adaylarına önemli tavsiyelerde bulundu.

ÖĞRENCİ PERFORMANSLARIYLA DOLU PROGRAM

Söyleşinin ardından öğrenciler tarafından sahnelenen "Nar Tanesi" adlı müzikal beden perküsyonu, koreografisiyle dikkat çekerken, öğrenciler tarafından belirlenen Eğitim Fakültesi akademisyenlerinin farklı kategorilerde takdim edildiği "Hocaların Enleri" video gösterimi salonda keyifli anlara sahne oldu.

"Tamasha" adlı müzikal dans performansıyla devam eden program, "Eğitim İçin Çal" video klibiyle devam etti.

ÖĞRENCİ PERFORMANSLARIYLA SANAT VE NOSTALJİ BULUŞTU

Etkinliğin en çok ilgi gösterilen bölümü ise, öğrencilerin sahneye taşıdığı "Hababam Sınıfı" canlandırması oldu. "Son Verdim Kalbimin İşine" adlı, dönemin ruhunu yansıtan tiyatro oyunu katılımcıları, hem nostaljik hem de eğlenceli bir yolculuğa çıkardı.

EĞİTİMDE NEŞE, SANAT VE DAYANIŞMA RUHU

Öğretmen adaylarının sergiledikleri, eğlence ve eğitimin iç içe geçtiği bir platform sunan "Öğretmence Eğlence" etkinliği, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda ekip çalışması, sahne deneyimi ve özgüven gibi birçok sosyal beceriyi de pekiştirmelerine imkan sağladı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır