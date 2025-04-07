Öğretmenden hayat kurtaran manevra

Erbaa ilçesindeki Kemal Kıvırcıkoğlu İlkokulu’nda öğretmenlerin soğukkanlı müdahalesi bir öğrencinin hayatını kurtardı. 4. sınıf öğrencisi Mert Ali Galip’in boğazına kalem parçası kaçtı. Durumu fark eden öğretmenler hızla müdahalede bulundu. Öğrencisini fark eden öğretmen Nuri Erdönmez ilk olarak heimlich manevrası uygulamaya çalıştı. Bu sırada diğer öğretmen Gülsüm Özyurt, Mert Ali Galip’e doğru manevrayı yaparak kapağın çıkmasını sağladı. Talihsiz olay güvenlik kamerasına yansıdı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, okul yönetimi ve veliler öğretmenlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır