HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Öğretmenden hayat kurtaran manevra

Tokat’ta kalem parçası boğazına kaçan öğrenci, öğretmenlerin heimlich manevrasıyla son anda kurtarıldı.

Öğretmenden hayat kurtaran manevra

Erbaa ilçesindeki Kemal Kıvırcıkoğlu İlkokulu’nda öğretmenlerin soğukkanlı müdahalesi bir öğrencinin hayatını kurtardı. 4. sınıf öğrencisi Mert Ali Galip’in boğazına kalem parçası kaçtı. Durumu fark eden öğretmenler hızla müdahalede bulundu. Öğrencisini fark eden öğretmen Nuri Erdönmez ilk olarak heimlich manevrası uygulamaya çalıştı. Bu sırada diğer öğretmen Gülsüm Özyurt, Mert Ali Galip’e doğru manevrayı yaparak kapağın çıkmasını sağladı. Talihsiz olay güvenlik kamerasına yansıdı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, okul yönetimi ve veliler öğretmenlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Devlet Bahçeli ateş püskürdü! Özgür Özel'e sert sözler: "Darbe meraklısı bir zavallının hezeyanı"Son dakika | Devlet Bahçeli ateş püskürdü! Özgür Özel'e sert sözler: "Darbe meraklısı bir zavallının hezeyanı"
Narin kaybolduğunda ailesi oyun oynayıp, haber okumuş...Narin kaybolduğunda ailesi oyun oynayıp, haber okumuş...

Anahtar Kelimeler:
heimlich manevrası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA: ABD borsaları çöküşle açıldı: Hisselerde satış dalgası başladı, kayıplar %5'leri buldu!

SON DAKİKA: ABD borsaları çöküşle açıldı: Hisselerde satış dalgası başladı, kayıplar %5'leri buldu!

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Bir şehrin konuştuğu isim: 'Kravatlı simitçi'

Bir şehrin konuştuğu isim: 'Kravatlı simitçi'

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz!

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz!

Milletvekili Yüksel Arslan İYİ Parti'ye geçiyor

Milletvekili Yüksel Arslan İYİ Parti'ye geçiyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.