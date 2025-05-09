Öğretmenin otizmli çocukları dövdüğü anlar kamerada! Gözaltına alındı

Adana'da otizmli öğrencilerine şiddet uygulayan özel eğitim öğretmeninin o anları kameraya yansıdı. Öğretmen gözaltına alınırken, görevinden de uzaklaştırıldığı bildirildi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesindeki Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda yaşandı. İddiaya göre, özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan B.N.T. otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladı. Okulda bu durumu fark edenler, bazı şiddet olaylarını da görüntüledi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKINCA GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis harekete geçti. Polis ekipleri söz konusu öğretmeni evinde gözaltına aldı. Şüpheli öğretmen ifadesi alınarak adli işlemleri yapılması için emniyete götürüldü.



GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Hem güvenlik kamerası hem de cep telefonu görüntülerde öğretmenin, bazı öğrencileri tokatladığı anlar yer aldı Öte yandan, öğretmenin görüntülerden sonra görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

(İHA)

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