Öğretmenler 1 Eylül’de mesleki çalışmalara başlayacak

Eğitim öğretimde verilen yaklaşık 3 aylık yaz tatili 1 Eylül itibariyle sona eriyor. Öğretmenler 1 Eylül itibariyle mesleki çalışmalarına başlarken, okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri de 1 Eylül itibariyle uyum eğitimine başlayacak. Okullar ise kapılarını 8 Eylül tarihinde tüm öğrencilerine açacak. Çalışma takvimine göre yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül’de başlayacak ve 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, yeni döneme güçlü bir hazırlıkla girdiklerini belirterek, "Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 1.143 okul ve kurumumuz, 11 bin 653 sınıfımız, 19 bin 953 öğretmenimiz ve 271 bin 21 öğrencimizle 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığımızın vizyonuyla şekillenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında kapılarını açıyor" dedi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır