HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim

Öğretmenler 1 Eylül’de mesleki çalışmalara başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi kapsamında Manisa’da öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri de başlarken, ortaokul 5. sınıflar, imam hatip ortaokulları, lise hazırlık sınıfları ve 9. sınıflar için de rehberlik çalışmaları gerçekleştirilecek.

Öğretmenler 1 Eylül’de mesleki çalışmalara başlayacak

Eğitim öğretimde verilen yaklaşık 3 aylık yaz tatili 1 Eylül itibariyle sona eriyor. Öğretmenler 1 Eylül itibariyle mesleki çalışmalarına başlarken, okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri de 1 Eylül itibariyle uyum eğitimine başlayacak. Okullar ise kapılarını 8 Eylül tarihinde tüm öğrencilerine açacak. Çalışma takvimine göre yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül’de başlayacak ve 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.
Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, yeni döneme güçlü bir hazırlıkla girdiklerini belirterek, "Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 1.143 okul ve kurumumuz, 11 bin 653 sınıfımız, 19 bin 953 öğretmenimiz ve 271 bin 21 öğrencimizle 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığımızın vizyonuyla şekillenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında kapılarını açıyor" dedi.
(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaşlı adam evinde ölü bulunduYaşlı adam evinde ölü bulundu
Derebucak’ta otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralıDerebucak’ta otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Hurda teşvik yasası' çıkışı! 'Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi'yi işaret etti

'Hurda teşvik yasası' çıkışı! 'Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi'yi işaret etti

Yıldız futbolcunun eşinin başı fena dertte! Interpol tarafından aranıyordu...

Yıldız futbolcunun eşinin başı fena dertte! Interpol tarafından aranıyordu...

Boğaziçi'ndeki dehşette akılalmaz iddia

Boğaziçi'ndeki dehşette akılalmaz iddia

Ünlü eğlence mekanı sahibi ölümden döndü

Ünlü eğlence mekanı sahibi ölümden döndü

Ciddi yaralanmalar geçirdi, bilincini kaybetti! Yardımına iPhone’u yetişti, hayatı kurtuldu

Ciddi yaralanmalar geçirdi, bilincini kaybetti! Yardımına iPhone’u yetişti, hayatı kurtuldu

Google'dan kritik uyarı: "Şifrelerinizi hemen değiştirin"

Google'dan kritik uyarı: "Şifrelerinizi hemen değiştirin"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.