HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Öğretmenler günü sevinci kabusa döndü! Gülşen öğretmenden acı haber

İçerik devam ediyor

Mersin'in Silifke ilçesinde dün velilerle buluşacağı Öğretmenler Günü kutlamasına giderken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Gülşen Tınas'ın görev yaptığı ilkokuldaki masasına karanfil bırakıldı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isterken M.K.Ç. idaresindeki 33 ALM 350 plakalı motosikletin çarpması sonucu 56 yaşında hayatını kaybeden Tınas için Gazipaşa İlkokulu'nda anma etkinliği düzenlendi.

Öğretmenler, veliler ve öğrenciler, Tınas'ın eğitim verdiği sınıftaki masasına karanfil bıraktı.

Tınas için dua eden meslektaşları ve öğrencileri, gözyaşı döktü.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Okul müdürü Halil Berk, gazetecilere, Tınas'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Öğretmenler günü sevinci kabusa döndü! Gülşen öğretmenden acı haber 1

Acılarının büyük olduğunu dile getiren Berk, şöyle konuştu:

"Elim bir kaza sonucu çok değerli bir günde Gülşen hocamızı kaybetmemiz hepimizi derinden yaraladı. Öğrencilerimiz ve hepimiz için çok zor bir durum. Mekanı cennet olsun. İyi, sevdiğimiz ve değer verdiğimiz bir arkadaşımızdı. Kendisini ani şekilde kaybetmek hepimizi yasa, üzüntüye ve acıya boğdu. Hatırasına hep beraber sahip çıkacağız."

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASINA GİDİYORMUŞ

Velilerden Şule Cengiz Çıldır da dün Öğretmenler Günü etkinliğinde Tınas ile bir araya geldiklerini belirtti.

Etkinliğin ardından akşam saatlerinde kutlama için bir kafeye gittiklerini ifade eden Çıldır, şunları anlattı:

"Kafedeki buluşmaya geciktiği için öğretmenimizi aradık çünkü saatinde gelen bir insandı. Birkaç kez aradık ve mesaj yazdık ama bakmadı. Sonrasında kızını arayıp sorduk. O da annesinin evden çıktığını söyledi ve panikledi, 'Çıkıp bakayım' dedi. Biz de 'Sen çıkma biz bakarız' dedik. Silifke'nin yabancısı olduğu için yolu şaşırdığını, karanlıkta uzak yerden geldiğini düşündük. Sonra veli arkadaşlarla dağılıp baktık. O sırada trafik kazası olmuş ama biz onun olduğunu bilmiyorduk. Kızı da evde durmamış. Evden aşağı inip kaza olduğunu görmüş ama kim olduğunu bilmiyormuş. Sorduğunda annesi olduğunu öğreniyor ve bizi aradı. Son kez buluşup görüşecektik, buluşamadık."

Öğretmenler günü sevinci kabusa döndü! Gülşen öğretmenden acı haber 2

SÜRÜCÜ TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.K.Ç'nin, Silifke Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öğretmenler günü sevinci kabusa döndü! Gülşen öğretmenden acı haber 3

Öte yandan, öğretmen Tınas'ın cenazesinin, Aydıncık ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Öğretmenler günü sevinci kabusa döndü! Gülşen öğretmenden acı haber 4

Öğretmenler günü sevinci kabusa döndü! Gülşen öğretmenden acı haber 5

Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına şiddet bir insanlık suçudur!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına şiddet bir insanlık suçudur!
Özlem Çerçioğlu elini masaya vura vura konuştu: '100 bin TL maaşla nasıl bu kadar lüks yaşıyor'Özlem Çerçioğlu elini masaya vura vura konuştu: '100 bin TL maaşla nasıl bu kadar lüks yaşıyor'

Anahtar Kelimeler:
Öğretmenler Günü Öğretmen Mersin Silifke
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.