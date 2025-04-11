Öğretmenler okula yetişmeye çalışırken olmuş! 2 Kişi hayatını kaybetti...

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşanan kazada 1 öğretmen ile hafif ticari aracın genç sürücüsünün hayatını kaybettiği, 1’i ağır 2 öğretmenin ise yaralandığı ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden ve yaralanan öğretmenlerin aynı okulda görev yaptıkları ve okula gitmek üzere yolda oldukları öğrenildi.

Kaza, sabah erken saatlerde İslahiye-Kilis karayolunun kırsal Yolbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Seyfettin Çimen (56) idaresindeki 27 ACU 75 plakalı Chevrolet marka otomobil ile İsa Kıllı (22) kontrolündeki Fiat marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası yol kenarına savrulan hafif ticari araç alev topuna döndü.

2 YARALI 2 CAN KAYBI

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kontrollerinde araç içerisinde bulunan ve öğretmen olduğu öğrenilen Seyfettin Çimen’in ağır yaralandığı, Kübra İnci’nin (28) hafif yaralandığı ve Mustafa Kadan’ın (37) ise hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer aracın sürücüsü İsa Kıllı’nın da olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hayatını kaybeden ve yaralanan öğretmenler aynı okulda görev yapıyordu

Yaralılardan durumu ağır olan Seyfettin Çimen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken Kübra İnci ise Hassa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi ise morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden Fen Bilgisi Öğretmeni Mustafa Kadan ve yaralanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Kübra İnci’nin İslahiye ilçesi Yolbaşı Şehitler Ortaokulu’nda, ağır yaralanan Sınıf Öğretmeni Seyfettin Çimen’in ise Yolbaşı Şehitler İlkokulu’nda görev yaptığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)