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Öğretmenler söyledikleri şarkıyla yaşadıkları ilçeyi tanıttı

Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesindeki farklı okullarda görev yapan 10 öğretmen, mesleklerinin kutsallığına dikkat çekmek ve ilçenin tanıtımına katkı sunmak amacıyla 'Sınırda Değil, Zirvedeyiz’ projesi kapsamında klip çekti.

Öğretmenler söyledikleri şarkıyla yaşadıkları ilçeyi tanıttı

Türkiye'nin Irak'a sınırındaki Derecik ilçesinde görev yapan öğretmenler, farklı bir etkinliğe imza attı. Şemdinli Kaymakamlığı ve Şemdinli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün geliştirdiği 'Sınırda Değil, Zirvedeyiz' projesi kapsamında ilçenin farklı okullarında görev yapan 10 öğretmen, Ardahan yöresine ait 'Bu dağlar kömürdendir' şarkısını seslendirdi. Mesleklerinin kutsallığına dikkat çekmek ve ilçenin tanıtımına katkı sunmak amacıyla çekilen klip büyük beğeni topladı.

Klipte, ilçenin yemyeşil doğası, yüksek dağları, yaşam kültürü ve sıcak insan ilişkileri vurgulandı. Yetkililer, amacın kamuoyu zihnindeki sınır algısını dönüştürmek ve Derecik’in kültür, eğitim ve insan potansiyelini ortaya koymak olduğunu bildirdi. Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Hakkari
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