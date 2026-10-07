Oğullarını öldürüp kutlamaya gitmişler! Adana'daki vahşette anne babanın cezası belli oldu

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Dinç (66) ve eşi Sevinç Dinç (44) ile avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanıkların sebebi tam olarak belirlenemeyen nedenle oğulları Rafet Dinç'e husumet beslediklerini belirtti.

RUHSATSIZ TABANCAYLA OĞLUNU ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İFADE ETTİ

Fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların, çocuğun uyumasını beklediklerini anlatan savcı, Rafet Dinç'in uyumasının ardından Mehmet Dinç'in ne şekilde ve ne zaman temin ettiği tam olarak belirlenemeyen ruhsatsız tabancayla oğlunu öldürdüğünü ifade etti.

CESEDİ NARENCİYE BAHÇESİNİN YANINA BIRAKMIŞLAR

Savcı, eylem sonrası sanıkların maktulün cesedini narenciye bahçesinin yanına bıraktıklarını ayrıca çocuğu öldürdükleri odayı ve cesedi taşıdıkları aracı temizlediklerini belirtti.

Sanıkların ayrıca maktulün cüzdanını ve telefonunu ortadan kaldırarak delilleri yok etmeye ve yakalanmamaya çalıştıklarını anlatan savcı, Mehmet ve Sevinç Dinç çiftinin, "altsoya karşı tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve sanık Mehmet Dinç'in ayrıca "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

KENDİSİNİ DARBETTİĞİNİ, ANNESİNE DE SALDIRDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Savunması alınan sanık Mehmet Dinç, maktulün kendisini sürekli darbettiğini ve annesine de saldırdığını öne sürdü.

"EŞİMLE ARACIN İÇİNE KOYUP YOL KENARINA BIRAKTIK"

Olay günü işten eve geldiği sırada oğlunun yine kendisine saldırdığını iddia eden Dinç, "Bana ağır küfürler etti. Evi terk etmemi istedi. Bu duruma çok sinirlendim ve vurdum. Maktul diğer çocuklarıma verdiğim harçlıkları zorla ellerinden alıyordu. Kendisine engel olamıyorduk. Gece vakti maktulü eşimle aracın içine koyup yol kenarına bıraktık. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

"YARIM ETMEZSEM 2 ÇOCUĞUMU VE BENİ DE ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Sanık Sevinç Dinç ise olay sırasında uyuduğunu ileri sürerek, şöyle konuştu:



"Aldığım ilaçların etkisiyle uykum ağırdır. Eşim Mehmet Dinç beni uyandırdığında elinde tabanca vardı. Bana 'Rafet'i öldürdüm.' dedi. Evin ışıklarını açmamam gerektiğini ve kendisine yardım etmezsem 2 çocuğumu ve beni de öldüreceğini söyledi. Eşim, maktul Rafet'i sürükleyerek aracın içine koydu.

"YILBAŞINI KUTLAMAK AMACIYLA ABLAMIN EVİNE GİTTİK"

Olayın şokundaydım. Bilmediğim yollardan geçtik. Sonrasında yol kenarında ağaçlık bir bölgeye Rafet'in cesedini bıraktık. Eşim hiçbir şey sormama izin vermedi. Çocuklar da sese uyanmadılar. Daha önceden kararlaştırdığımız için yılbaşını kutlamak amacıyla ablamın evine gittik. Oğlum zaten eve seyrek gelirdi. Bu yüzden çocuklar da onu sormadılar. Zaten sorun Rafet'in eve gelmemesiydi. Rafet alkol alırdı. Beni, eşimi ve kardeşlerini zaman zaman darbederdi. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanık Mehmet Dinç'i, "altsoya karşı tasarlayarak adam öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 8 bin 300 lira para cezasına, Sevinç Dinç'i ise "altsoya karşı tasarlayarak adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde 31 Aralık 2024'te 15 yaşındaki Rafet Dinç, yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Çocuğun ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne Sevinç ve baba Mehmet Dinç 3 Ocak 2025'te tutuklanmıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır