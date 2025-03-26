Oğuzhan Uğur, Espressolab şubesinde video çeken Mustafa Varank'a Vedat Milör'ü hatırlattı! "Sana hak bana yasak"

Eski bakanlardan Mustafa Varank, bazı AK Parti milletvekilleriyle birlikte Espressolab şubesinde boy göstererek destek videosu çekti. Oğuzhan Uğur ise kent lokantasında çektiği video için hakkında örtülü reklam soruşturması başlatılan Vedat Milör'ü hatırlattı.

MUSTAFA VARANK, ESPRESSOLAB’TAN PAYLAŞTI

Dün akşam sosyal medya hesabından paylaşım yapan; “Mecliste bir saatlik arada Espressolab'a gelelim dedik. Burada durumlar gayet iyi. Vekiller mutlu gençler mutlu” ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN UĞUR, VEDAT MİLÖR’Ü HATIRLATTI

Yayıncı Oğuzhan Uğur, Varank’ın paylaşımını alıntılayarak şu notu düştü:

Vedat Milör’e Kent Lokantasında çektiği video için ‘örtülü reklam’ soruşturması başlatılmıştı... Sokakta yükselen sesin partiler üstü olduğunu bizzat gördüm demiştim ya. İşte asıl sebep bu… Sana hak, bana yasak.