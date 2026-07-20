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Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi başladı

Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent kadar konuşulan bir diğer isim de Oğuzhan Uğur oldu. Uğur dahil 10 kişinin savcılık ifadesi başladı.

Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Haluk Levent’in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmıştı.

10 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında aralarında Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmış, Uğur ve beraberindekilerin emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilmişlerdi.

SAVCILIK İFADESİ BAŞLADI

Soruşturma kapsamında, Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin savcılıkta ifade işlemlerine başlandığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Oğuzhan Uğur Ahbap Derneği
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