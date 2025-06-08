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Oktay Saral'dan AK Parti kurucularından olan Hüseyin Çelik'e sert tepki! "Nankörlük" diyerek ihanetle suçladı

AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili süreci değerlendirmiş ve bazı eleştirilerde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Çelik'e tepki geldi. Çelik'i sert sözlerle eleştiren Saral, "Bu tavır en hafif ifadeyle nankörlük, esasen ise ihanettir. Hüseyin Çelik’in 'Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğu için operasyon yapılıyor' şeklindeki açıklaması; sadece gerçekle bağını koparmış bir söylem değil, aynı zamanda fitne kaynatmaktır" dedi

Oktay Saral'dan AK Parti kurucularından olan Hüseyin Çelik'e sert tepki! "Nankörlük" diyerek ihanetle suçladı
Melih Kadir Yılmaz

Geçen günlerde AK Parti kurucularından olan Hüseyin Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili olarak yaşanan süreci değerlendirmiş ve bazı eleştirilerde bulunmuştu.

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Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral açıklamada bulundu ve AK Parti'nin kurucularından olan Hüseyin Çelik'e sert tepki gösterdi.

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"EN HAFİF İFADEYLE NANKÖRLÜKTÜR"

Saral sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bir dönem AK Parti saflarında görev yapmış, milletten aldığı emaneti taşıma şerefine erişmiş bazı isimlerin bugün çıkıp hükümete had bildirmeye kalkması, açık bir yüzsüzlük ve siyasi ahlaksızlıktır. Koltuk elden gidince ilk iş olarak karşı cepheye geçenlerin samimiyetinden de, inandırıcılığından da söz edilemez. Bu tavır en hafif ifadeyle nankörlük, esasen ise ihanettir.

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"FİTNE KAZANINI KAYNATMAKTIR"

Hüseyin Çelik’in “Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğu için operasyon yapılıyor” şeklindeki açıklaması; sadece gerçekle bağını koparmış bir söylem değil, aynı zamanda fitne kazanını kaynatmaktır. Kendi hırslarına yenilen, gözünü karartan bu eski figürlerin açıklamaları, millet iradesine ve adalet mekanizmasına açık bir sabotajdır.

"BU DAVALAR, KİŞİLERE DEĞİL DELİLE DAYANIR"

Bu davalar, kişilere değil; delile, hukuka ve kamu vicdanına dayanır. Kimsenin adı, geçmişte taşıdığı unvan ya da eski makamı, onu adaletin üstüne çıkarmaya yetmez. Ne geçmişte buna izin verdik, ne de bugün veririz.

"MİLLETE İHANETİN İZİ KALICIDIR"

Kimse kusura bakmasın: Makamlar gelip geçicidir. Ama bu millete ihanetin izi kalıcıdır. Hükümete aba altından sopa göstermeye çalışanların, muhalefetin diliyle konuşanların ne söylediklerinin ne de temsil ettiklerinin bizde bir karşılığı yoktur"

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Çelik Oktay Saral ak parti
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