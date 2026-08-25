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Oktay Saral'dan Yıldızlar SSS Holding sahibi Sebahattin Yıldız'a sert sözler! Bakanlıklara çağrı yaptı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Ankara'da ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle eylem yapan işçilerin bağlı olduğu holdingin sahibi Sebahattin Yıldız'ı sert sözlerle eleştirdi. "Maden işçisinin alın teri üzerinden kimse servet büyütemez" diyen Saral, bakanlıkları söz konusu iddiaları incelemek üzere adım atmaya davet etti.

Oktay Saral'dan Yıldızlar SSS Holding sahibi Sebahattin Yıldız'a sert sözler! Bakanlıklara çağrı yaptı
Recep Demircan

Ankara'da Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçileri ücretlerini almak için eylemlerini sürdürdürüyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, şirketlerin sahibi olan Yıldızlar SSS Holding sahibi Sebahattin Yıldız'ı sert sözlerle eleştirerek ilgili bakanlıkları söz konusu iddiaları incelemek üzere gereken adımları atmaya davet etti.

Oktay Saral dan Yıldızlar SSS Holding sahibi Sebahattin Yıldız a sert sözler! Bakanlıklara çağrı yaptı 1

Yıldızlar SSS Holding sahibi Sebahattin Yıldız

"MADEN İŞÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Saral şunları ifade etti:

"Uzun süredir ülke gündemimizde olan ve milyonlarca liralık servete sahip olduğu belirtilen Yıldızlar SSS Holding sahibi Sebahattin Yıldız’ın, maden işçilerinin aylardır ücret ve tazminat alacaklarını ödemediği yönündeki iddialar sindirilemez, sineye çekilemez.

Oktay Saral dan Yıldızlar SSS Holding sahibi Sebahattin Yıldız a sert sözler! Bakanlıklara çağrı yaptı 2

Maden işçisinin alın teri üzerinden kimse servet büyütemez. İşçinin hakkı, patronun insafına bırakılamaz.

Maden işçilerimizin yanındayız. İlgili bakanlıkları ve yetkili kurumları bu iddiaları ivedilikle incelemeye, maden işçilerinin haklarını korumaya ve alacaklarının ödenmesi için gereken adımları atmaya davet ediyoruz.

İşçinin hakkı, patronun lütfu değil; alın terinin karşılığıdır."

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Oktay Saral
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