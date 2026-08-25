Oktay Saral'dan Yıldızlar SSS Holding sahibi Sebahattin Yıldız'a sert sözler! Bakanlıklara çağrı yaptı

Ankara'da Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçileri ücretlerini almak için eylemlerini sürdürdürüyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, şirketlerin sahibi olan Yıldızlar SSS Holding sahibi Sebahattin Yıldız'ı sert sözlerle eleştirerek ilgili bakanlıkları söz konusu iddiaları incelemek üzere gereken adımları atmaya davet etti.

Yıldızlar SSS Holding sahibi Sebahattin Yıldız

"MADEN İŞÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Saral şunları ifade etti:

"Uzun süredir ülke gündemimizde olan ve milyonlarca liralık servete sahip olduğu belirtilen Yıldızlar SSS Holding sahibi Sebahattin Yıldız’ın, maden işçilerinin aylardır ücret ve tazminat alacaklarını ödemediği yönündeki iddialar sindirilemez, sineye çekilemez.

Maden işçisinin alın teri üzerinden kimse servet büyütemez. İşçinin hakkı, patronun insafına bırakılamaz.

Maden işçilerimizin yanındayız. İlgili bakanlıkları ve yetkili kurumları bu iddiaları ivedilikle incelemeye, maden işçilerinin haklarını korumaya ve alacaklarının ödenmesi için gereken adımları atmaya davet ediyoruz.

İşçinin hakkı, patronun lütfu değil; alın terinin karşılığıdır."