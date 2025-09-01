Okul çantası almadan önce bunlara dikkat: Uzmanından velilere kritik uyarılar! Öğrencilerin okul çantası omurgasını tehdit ediyor...

Okulların başlamasını sayılı gün kala Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özcan Kaya, ağır okul çantalarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Okul çantalarının sırt sağlığı açısından kritik olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Kaya, "Çantaların tek omuzda taşınması kesinlikle doğru değildir. Omurga sağlığı açısından oturma alışkanlıkları, sıra ve masa yüksekliği, çantaların ağırlığı oldukça önemlidir" diye konuştu.

"ÇANTA 4-5 KİLOYU GEÇMEMELİ"

Çocukların yaşlarına göre taşıyabilecekleri çanta ağırlığının değiştiğini belirten Doç. Dr. Kaya, "12 yaşından küçük çocuklar en fazla 4 kilogram, 12-15 yaş arası çocuklar ise en fazla 5 kilogramlık çanta taşımalıdır. Ayrıca çantaların uzun süre omuzda kalmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

"AYAK SAĞLIĞINI DA ETKİLİYOR"

Ağır okul çantalarının yalnızca sırtı değil duruşu ve ayak sağlığını da olumsuz etkilediğini dile getiren Kaya, "Çocukluk çağında uzun süre ağır yük taşınması, duruş bozuklukları ve düztabanlık gibi problemlere yol açabilir. Bu nedenle aileler çocuklarını bu konuda yakından takip etmelidir" dedi.

"DİK OTURUŞ VE EGZERSİZ ÇOK ÖNEMLİ"

Çocukların sıralarda doğru oturmasının omurga sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaya, "Çocuklar derste arkalarına yaslanarak dik oturmalı, teneffüslerde sıralarından kalkıp hareket etmelidir. Küçük sırt egzersizleri hem derslerde hem de evde yapılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Beden eğitimi derslerinin de çocukların omurga sağlığına katkı sağladığını kaydeden Kaya, "Haftada iki saatlik beden eğitimi dersi bile çocukların sırt kaslarını güçlendirir. Ancak bu egzersizlerin evde de devam etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır