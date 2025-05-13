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Okul çevresindeki şüphelilere geçit yok: 27 kişi yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, trafik jandarma timleri tarafından, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi" kapsamında il genelinde geniş çaplı bir denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

Okul çevresindeki şüphelilere geçit yok: 27 kişi yakalandı

Yapılan uygulamalarda 62 metruk bina, 313 okul çevresi ve 114 park/bahçe kontrol edilerek muhtemel risk unsurlarına karşı denetim sağlandı. Özellikle öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan denetimlerde, çocukların güvenliği ön planda tutuldu.
Faaliyet süresince 221 araç kontrol edildi; kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen 2 araca toplam 2 bin 944 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca 865 şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Bu sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması bulunan 27 şahıs yakalanarak adli işlemler başlatıldı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, çocuk ve gençlerin huzur ve güvenliği için benzer denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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