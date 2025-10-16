HABER

Okul gezisi dönüşünde 28 lise öğrencisi fenalaştı: Zehirlenme şüphesiyle acil hastaneye kaldırıldı!

Muğla’dan Ankara ve Eskişehir’e düzenlenen okul gezisinden dönen lise öğrencileri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kütahya’da hastaneye kaldırıldı. Pizza ve tavuk sote yedikleri belirtilen öğrencilerden 28’i, dönüş yolunda mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Durumu fark eden öğretmenlerin yönlendirmesiyle otobüsler Kütahya Şehir Hastanesi’ne çekildi. Detaylar haberimizde...

Muğla'da lise öğrencileri, Ankara ve Eskişehir gezisinden dönüş yolunda gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kütahya’da hastaneye kaldırıldı.

DÖNÜŞ YOLUNDA MOLA VERDİLER

Alınan bilgiye göre, iki otobüsle yaklaşık 28 öğrenci Ankara ve Eskişehir gezisine katılmak üzere Muğla’dan yola çıktı. Gezi programının ardından dönüş yoluna geçen öğrenciler, Eskişehir’de verilen yemek molasında pizza ve tavuk sote yedi.

MİDE BULANTISI VE KUSMA ŞİKAYETLERİ BAŞLADI!

Kütahya yakınlarına geldiklerinde bazı öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Bunun üzerine öğretmenler durumu fark ederek otobüsleri Kütahya Şehir Hastanesi’ne yönlendirdi.

28 ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDI

Hastaneye getirilen öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alındı. İlk belirlemelere göre 28 öğrencinin rahatsızlandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, öğrenciler ve öğretmenlerin ifadelerine başvuruldu.

