Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar

İstanbul Esenyurt’ta bir ilkokulun önünde uyuşturucu madde kullanan şahıslar, cep telefonu ile görüntülendi. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında bir ilkokulun dış duvarının bitişiğinde uyuşturucu madde kullanan bir kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

UYUŞTURUCU MADDELER DE ELE GEÇİRİLDİ

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada uyuşturucu madde kullandığı belirlenen A.Y. ve S.S. isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerle birlikte pet şişeden oluşturdukları düzenek içerisindeki uyuşturucu maddeler de ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)
