HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Okul polisine saldırı! Ekipler uyarı ateşi açtı, berber yanlışlıkla vuruldu

İçerik devam ediyor

Kağıthane'de bir okulun karşısında küfürlü konuşup sigara içen gençleri uyaran okul polisi, çocuk yaştaki kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganların burnuna vurduğu polis, kaçan şüphelilere ateş açtı. O sırada kaldırımda bulunan bir berber ağır şekilde yaralandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde bulunan okulun karşısındaki parkta meydana geldi. Okul polisi H.Ç., parkta yüksek sesle küfürlü konuşup sigara içen gruba uyarıda bulundu. Kısa sürede tartışmaya dönüşen olay sırasında 3 şüpheli, polis memurunu burnuna vurarak darbetti. Kaçan şüphelilerin peşinden giden polis memuru, uyarı ateşi açıp, 'Dur' ihtarında bulundu.

Okul polisine saldırı! Ekipler uyarı ateşi açtı, berber yanlışlıkla vuruldu 1

KALDIRIMDAKİ BERBER GÖĞSÜNDEN VURULDU

Bu sırada kaldırımda bulunan berber Hakan B., göğsünden vuruldu. Silahtan çıkan kurşunlardan bazıları ise park halinde bulunan hafif ticari araca isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Okul polisine saldırı! Ekipler uyarı ateşi açtı, berber yanlışlıkla vuruldu 2

Ağır yaralı Hakan B., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Okul polisine saldırı! Ekipler uyarı ateşi açtı, berber yanlışlıkla vuruldu 3

ÜÇ SALDIRGAN GÖZALTINDA

Polis ekipleri olayın ardından kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüpheliler M.S.P. (16), S.K.G. (16) ve H.B.'yi (16) kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önceden poliste suç kaydı olmadığı öğrenildi.

Okul polisine saldırı! Ekipler uyarı ateşi açtı, berber yanlışlıkla vuruldu 4

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çalınan otomobil akaryakıt istasyonunda bulunduÇalınan otomobil akaryakıt istasyonunda bulundu
Sivas’ta 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklamaSivas’ta 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
polis Kağıthane okul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Seçimler ne zaman? 2027 deniyordu, tarih değişti

Seçimler ne zaman? 2027 deniyordu, tarih değişti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.