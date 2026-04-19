HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Okul saldırılarının ardından BTK'dan kritik hamle! Yeni kart geliyor

Türkiye zor bir haftayı geride bıraktı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların ardından şiddet içerikleri ve oyunlar yeniden gündeme geldi. BTK yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Çocuklar için özel bir SIM kart çıkarılacak. İşte detaylar...

Ufuk Dağ

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan okul saldırıları Türkiye’yi hüzne boğarken, her iki ildeki saldırganların şiddet içerikli bilgisayar ve mobil oyunları oynadığı tespit edildi. Mobil oyunlar çocuklar arasında şiddeti körüklerken, bu duruma engel olmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) bir dizi tedbir hazırlığında olduğu öğrenildi.

VPN HİZMETLERİNE LİSANS DÜZENLEMESİ

Türkiye Gazetesi'nde er alan habere göre öncelikli olarak Türkiye’de yasal sınırlar içinde erişime engellenmiş olan içerik ve oyunlara girişi sağlayan VPN’lerin (Virtual Private Network-Sanal Özel Ağ) lisanslandırılmasıyla ilgili düzenleme hazırlığı olduğu öğrenildi.

ÇOCUKLARA ÖZEL SIM KART GELİYOR

Bir diğeri ise GSM aboneliklerine yeni sınırlamalar getiren düzenleme ile çocukların kullandığı hatların ebeveynler tarafından kontrol edilecek şekilde “çocuk hattı” olarak tanımlanması olacak. Böylece 18 yaş altında kişiler tarafından kullanılan hatların çocuklara ait olduğu net bir şekilde anlaşılarak bunlarla ilgili sınırlayıcı tedbirler alınabilecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Boğaz'da trafik durdu: Sislerin arasında kayboldu!Boğaz'da trafik durdu: Sislerin arasında kayboldu!
İntihar dedi cinayet çıktı! Oğlu babasını vurduİntihar dedi cinayet çıktı! Oğlu babasını vurdu

Anahtar Kelimeler:
btk çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın paniği: 46 öğrenci tahliye edildi

Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın paniği: 46 öğrenci tahliye edildi

Gülistan Doku soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Çarpıcı detay: "Vali beyin selamı var"

Gülistan Doku soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Çarpıcı detay: "Vali beyin selamı var"

Zirveye Galatasaray damgası! Gençlerbirliği'ni de geçti

Zirveye Galatasaray damgası! Gençlerbirliği'ni de geçti

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.