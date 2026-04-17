Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş’taki okul saldırısında 9 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaralayan İsa Aras Mersinli’ye ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

SİLAH VE POLİS ÜNİFORMASI

Fotoğraflardan birinde saldırganın ayna karşısında çektiği özçekimde, tutuklanan babası Uğur Mersinli’ye ait olduğu değerlendirilen polis tören şapkasını taktığı görülüyor. Başka bir karede ise elinde iki silahla poz veriyor.

Caninin bir başka görüntüsünde ise daha önce evde bulduğu silahlarla canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Canlı yayın görüntüsünde ise şarjör doldurma anları yer aldı.

BABA İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Kahramanmaraş’ta, sırt çantasında getirdiği tabancalarda eğitim gördüğü okulda 8 öğrenci ile 1 öğretmeni öldüren 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin tutuklanan polis başmüfettişi olan babası Uğur Mersinli’nin Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesi ortaya çıktı. Oğlunun kullandığı silahların kendisine ait olduğunu belirten Uğur Mersinli, “Çocukların öldüğünü ve oğlumun vefat ettiğini öğrenmiş oldum daha sonra savcı talimatıyla gözaltı işlemleri yapıldı, oğlum İsa Aras'ın olay kapsamında kullandığı silahlar ve mermiler bana aittir. Benim kendime ait 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır, iki tane de av tüfeğim vardır, bunlarda mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir. Oğlum İsa Aras olay yerine bana ait silahlardan 5 tanesini alıp götürmüş, benim silahlarım yatak odasında muhafaza edilmektedir. Silahların ve mermilerin hepsi kilitli masa sandığı içerisindedir, şarjörler silahlara takılı vaziyette bulunmaz, ben silahlarımı alacağım zaman silahları şarjörleri farklı sandıklar içerisinden anahtar alarak dışarı çıkarırım, söz konusu masa sandıkları kendinden kilitli sandıklardır” demişti.

‘NASIL AÇTIĞINI HATIRLAMIYORUM’

Oğlunun sandıkları nasıl açtığını hatırlamadığını ifade eden Mersinli, “İsa Aras sandıkları nasıl açtığını öğrenmiş ancak ben kendisinin yanında sandıkları açtığımı hatırlamıyorum. Sandıklar sürekli olarak kilitli vaziyettedir, olay günü oğlum İsa Aras sandıkları nasıl açtığını bilmiyorum. İsa Aras söz konusu sandıkları nasıl açtığını internetten öğrenmiş olabilir, oğlum Aras çok iyi bir internet kullanıcısıydı kendisine ait VPN’i bile varmış” diye konuştu.