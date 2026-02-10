Okul servis araçlarına sıkı denetim

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimlerince 03-06 Şubat tarihleri arasında ’Okul servis araçları denetimi’ gerçekleştirildi.

Manisa il genelinde 37 ekip ve 74 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde toplam 659 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda kusurlu görülen 5 araç ve sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 75. maddesi kapsamında işlem yapıldı. Denetimler kapsamında toplam 13 bin 595 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır