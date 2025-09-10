HABER

Okul servislerine sıkı denetim

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci taşıyan servis araçlarının güvenliği ön planda tutulurken, yapılan denetimlerde sürücülerin evrak kontrolleri, emniyet kemeri kullanımı, araçların teknik yeterliliği ve rehber personel bulundurulması gibi birçok kriter titizlikle incelendi. Yetkililer, geleceğin teminatı olan çocukların güvenli bir şekilde okullarına ulaşabilmesi için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Trafik ekipleri, hem sürücüleri bilgilendirdi hem de eksiklik tespit edilen araçlar hakkında gerekli yasal işlemleri uyguladı. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önce gelir. Eğitim öğretim süresince okul servislerine yönelik denetimler artarak devam edecektir" denildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

