Okul tartışmasına Düzce AK Parti İl Başkanı Şengüloğlu da katıldı: CHP’ye sert tepki!

Düzce'deki Turgut Özal Anadolu Lisesi Okul Müdürlüğü'nün kurallar listesi gündem olmuştu. Tartışmaya AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu da katıldı. CHP'ye sert tepki gösteren Şengüloğlu, "CHP zihniyetinin, öğrencilerimizin eğitim hakkı üzerine söyleyecek tek bir sözü yoktur." dedi.

Recep Demircan

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu , Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi Okul Müdürlüğü tarafından 2025 2026 eğitim öğretim yılında “ Öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar” başlıklı yazılı metin üzerine bir açıklama yaptı. Şengüloğlu velilerin bilgilendirildiği metin üzerine CHP Düzce İl Başkanı ve CHP Milletvekilinin yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

"SÖYLEYECEK TEK BİR SÖZLERİ YOKTUR"

“CHP Düzce İl Başkanı ve CHP milletvekilinin Düzce’deki bir lisede öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususları , çağdışı ve ortaçağ dayatması olarak yorumlaması tam manası ile gericiliktir” diyen Şengüloğlu yayınladığı açıklamasında “ Ortaçağ Avrupa’nın karanlığıdır. Türk İslam medeniyetinin bilimde ve sanatta zirvede olduğu dönemdir. Siz kendinizi nereye ait hissediyorsunuz ? Biraz tarih okumanızı tavsiye ediyorum. Konuyu laikliğe çekerek yıllardır yasakçı zihniyetinizin üzerini kapatma gayretiniz net bir şekilde görülmektedir. Kız çocuklarını okul kapısında bekleten, görev aldıkları yerlerden zorla uzaklaştıran CHP zihniyetinin , öğrencilerimizin eğitim hakkı üzerine söyleyecek tek bir sözü yoktur. Hakkı da yoktur. Haddi de değildir” ifadelerini kullandı.

“KADINLARIMIZ HAK ETTİĞİ DEĞERE KAVUŞMUŞTUR “

AK Parti iktidarı döneminde kız çocukları ve kadın istihdamına yönelik çalışmalara değinen Şengüloğlu “ Üniversite öğrencileri arasında kız öğrencilerin okuma oranı 2002 yılında yüzde 12,5 iken şu anda hükümetimiz politikaları sayesinde yüzde 52 ‘ye kadar çıkmıştır. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez kadın askerlerimiz generallik rütbesine yükselmiştir. Parlamentoda kadın milletvekili oranımız yüzde 4’ü aşamazken, bizim dönemimizde yüzde 20’ye kadar ulaşmıştır. Kamuda kadın istihdam oranı ortalama yüzde 50 seviyelerindedir. Kadınlarımız, eğitim, iş hayatı , siyasette olduğu gibi tüm alanlarda hak ettiği çağdaş değere AK Parti döneminde kavuşmuştur” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZIN HAKKINI KORUMAK ASLİ GÖREVDİR”

“Başta akran zorbalığı olmak üzere, kız ve erkek çocuklarının hakkını korumak , eğitim yöneticilerimizin asli görevidir” diyen Şengüloğlu okul yönetimi tarafından belirlenen hususların güvenli ve sağlık bir eğitim öğretim için olduğuna dikkat çekerek “Okul yönetiminin belirlediği hususlarda çocuklarımızın birbirlerine ve okul ortamına saygılı olmaları , olası yanlış anlamaların önlenmesi öğrenciler arasında yaşanabilecek olumsuz durumların engellenmesi ile güvenli ve sağlıklı bir eğitim öğretim ortamı sağlamayı amaçladığı görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Şengüloğlu ayrıca yanlış anlaşılmalara meydan verecek ifadeler için de Düzce Valiliği tarafındın soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

