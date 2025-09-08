Okul Zilleri Çalıyor: İstanbul'da Eğitim Öğretim Yılı Başlıyor!

Öğrenciler Ders Başı Yaparken, İETT'den Ek Seferler ve Toplu Taşıma Müjdesi

Yaz tatilinin ardından öğrenciler ve öğretmenler için ders zili çalıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı, tüm kademelerde pazartesi günü başlayacak. İstanbul'da ise okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğunun artması beklenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) öğrencilerin okula sorunsuz bir şekilde ulaşabilmesi için bir dizi önlem aldı.

İETT'den Rekor Ek Sefer:

İstanbul'daki toplu taşıma yükünü omuzlayan İETT, yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklarını tamamladı. İETT, toplamda 2.060 ek seferle öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu ek seferlerin 1.760'ı otobüslerle, 300'ü ise metrobüslerle gerçekleştirilecek. İETT yetkilileri, özellikle sabah ve öğleden sonraki yoğun saatlerde sefer sıklığını artırarak öğrencilerin okullarına zamanında ulaşmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Toplu Taşıma Araçları Ücretsiz:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okulların açıldığı ilk gün olan 8 Eylül Pazartesi günü, öğrencilerin ve velilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getirdi. Sabah 06:00 ile 16:00 saatleri arasında tüm İETT otobüsleri, metrobüsler, tramvaylar ve füniküler hatları ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu uygulama ile hem ailelerin bütçesine katkı sağlanması hem de özel araç kullanımının azaltılarak trafik yoğunluğunun hafifletilmesi hedefleniyor.

Okul Servisleri Denetlenecek, Otoparklar Ücretsiz:

İBB, öğrenci güvenliğini de ön planda tutarak okul servislerini sıkı bir şekilde denetleyecek. Servis araçlarının gerekli güvenlik donanımlarına sahip olup olmadığı, sürücülerin belgeleri ve psikoteknik raporları kontrol edilecek. Ayrıca, İSPARK otoparkları da okul servislerine ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu sayede servis araçlarının güvenli bir şekilde park etmeleri ve öğrencileri indirme bindirme yapmaları sağlanacak.

İstanbul'da Ders Başlama Saati 10:00:

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla İstanbul'daki okullarda ders başlama saatini 10:00 olarak belirledi. Bu uygulama ile sabah saatlerindeki trafik yoğunluğunun bir nebze olsun azaltılması ve öğrencilerin okula daha rahat bir şekilde ulaşması hedefleniyor. Ancak, bazı özel okullar ve liselerde ders başlama saatleri farklılık gösterebilir. Velilerin okullarından teyit almaları önemlidir.

Veliler Alışveriş Telaşında:

Okulların açılmasına sayılı günler kala velileri de alışveriş telaşı sardı. Kırtasiye malzemeleri, okul kıyafetleri, ayakkabılar ve çantalar derken, aile bütçesi de zorlanmaya başladı. Kırtasiyelerde defterler, kalemler, silgiler ve diğer okul malzemeleri raflardaki yerini alırken, veliler de en uygun fiyatlı ürünleri bulmak için adeta bir yarışa girdi. Özellikle okul kıyafetleri ve ayakkabı fiyatlarındaki artış, velilerin bütçesini olumsuz etkiliyor. Bir öğrencinin okul ihtiyaçlarını karşılamak için ortalama olarak 1500-3000 TL arasında bir harcama yapılması gerekiyor.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul'da öğrencileri ve velileri yoğun bir tempo bekliyor. İBB'nin aldığı önlemlerle ulaşım sorunlarının en aza indirilmesi ve öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşması hedefleniyor. Tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılı bir eğitim öğretim yılı dileriz.