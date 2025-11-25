Okulda bir anda fenalaştılar! Sude ve Baran'ın vefatı herkesi yasa boğdu

Alınan bilgiye göre, Of ilçesindeki Pınaraltı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Baran Yazgan (13), dün sabah okuldaki sınıfında rahatsızlandı. Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenci, ardından Trabzon Farabi Hastanesine sevk edildi.

GECE SAATLERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Gece saatlerinde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, adli tıp incelemesinin ardından ailesi tarafından memleketi Van'a götürüldü.

"ÖĞRENCİMİZİN ANİ ÖLÜMÜ HEPİMİZİ DERİNDEN ÜZDÜ"

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu yaptığı paylaşımda, "İlçemiz Pınaraltı Mahallesi'nde bulunan Pınaraltı Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencisi Baran Yazgan adlı öğrencimizin ani ölümü hepimizi derinden üzdü. Yavrumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve eğitim camiamıza sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

DÜN DE KÜÇÜK SUDE KALP KRİZİNDEN VEFAT ETMİŞTİ

Öte yandan dün de Malatya'dan üzücü bir haber gelmişti. Kemal Özalper Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisi olan Sude D. teneffüs sırasında sınıfta aniden fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edilirken, kalp krizi geçirdiği belirlenen Sude D. ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sude D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen Vali Yardımcısı Ali Açıkgöz ile Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, yetkililerden bilgi alırken, S.D.'nin cenazesi yapılan işlemlerin ardından defin edilmek üzere Şehir Mezarlığı Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır