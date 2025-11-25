HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Okulda bir anda fenalaştılar! Sude ve Baran'ın vefatı herkesi yasa boğdu

İki öğrencinin ani ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Trabzon'un Of ilçesinde sınıfta aniden rahatsızlanan 13 yaşındaki Baran Yazgan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir acı haber de dün Malatya'dan gelmişti. Yedinci sınıf öğrencisi olan Sude geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti.

Okulda bir anda fenalaştılar! Sude ve Baran'ın vefatı herkesi yasa boğdu

Alınan bilgiye göre, Of ilçesindeki Pınaraltı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Baran Yazgan (13), dün sabah okuldaki sınıfında rahatsızlandı. Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenci, ardından Trabzon Farabi Hastanesine sevk edildi.

Okulda bir anda fenalaştılar! Sude ve Baran ın vefatı herkesi yasa boğdu 1

GECE SAATLERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Gece saatlerinde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, adli tıp incelemesinin ardından ailesi tarafından memleketi Van'a götürüldü.

Okulda bir anda fenalaştılar! Sude ve Baran ın vefatı herkesi yasa boğdu 2

"ÖĞRENCİMİZİN ANİ ÖLÜMÜ HEPİMİZİ DERİNDEN ÜZDÜ"

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu yaptığı paylaşımda, "İlçemiz Pınaraltı Mahallesi'nde bulunan Pınaraltı Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencisi Baran Yazgan adlı öğrencimizin ani ölümü hepimizi derinden üzdü. Yavrumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve eğitim camiamıza sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Okulda bir anda fenalaştılar! Sude ve Baran ın vefatı herkesi yasa boğdu 3

DÜN DE KÜÇÜK SUDE KALP KRİZİNDEN VEFAT ETMİŞTİ

Öte yandan dün de Malatya'dan üzücü bir haber gelmişti. Kemal Özalper Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisi olan Sude D. teneffüs sırasında sınıfta aniden fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edilirken, kalp krizi geçirdiği belirlenen Sude D. ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Okulda bir anda fenalaştılar! Sude ve Baran ın vefatı herkesi yasa boğdu 4

Sude D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen Vali Yardımcısı Ali Açıkgöz ile Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, yetkililerden bilgi alırken, S.D.'nin cenazesi yapılan işlemlerin ardından defin edilmek üzere Şehir Mezarlığı Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Halay çekerken silahla vurup öldürmüştü! Acılı anne isyan ettiHalay çekerken silahla vurup öldürmüştü! Acılı anne isyan etti
Sis etkili oldu, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştüSis etkili oldu, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü

Anahtar Kelimeler:
Malatya Trabzon öğrenci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.