HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Okulda 'selefi' yeminine bir tepki de Cübbeli Ahmet'ten: "Hükümete karşı bir provokasyondur"

İstanbul Arnavutköy'deki bir okulda öğrencilere 'selefi' yemini okutulması tartışma yaratmıştı. Konuyla ilgili olarak İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlatmıştı. Öğrencilere 'selefi' yemini okutulmasına bir tepki de Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den geldi. Ünlü, "Okulda okutulan bu ant, IŞİD'çi Halis Bayancuk tarafından yazılmış. Bu metnin bir okulda ne işi var? Bu, hükümete karşı bir provokasyondur" ifadelerini kullandı.

Okulda 'selefi' yeminine bir tepki de Cübbeli Ahmet'ten: "Hükümete karşı bir provokasyondur"
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Arnavutköy'de bir okulda öğrencilere 'selefi' yemini okutulması kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Tepki çeken olayla ilgili olarak İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde de açıklama gelmişti.

Okulda selefi yeminine bir tepki de Cübbeli Ahmet ten: "Hükümete karşı bir provokasyondur" 1

"MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

Yapılan açıklamada, "Sürecin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması amacıyla inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, Müdürlüğümüzce müfettiş görevlendirilmiştir. Yürütülen inceleme ve soruşturma süreçleri sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli idari işlemler mevzuat çerçevesinde tesis edilecektir" ifadelerine yer verilmişti.

Okulda selefi yeminine bir tepki de Cübbeli Ahmet ten: "Hükümete karşı bir provokasyondur" 2

CÜBBELİ AHMET'TEN DE TEPKİ GELDİ

Konu gündemdeki yerini korurken, bir tepki de 'Cübbeli Ahmet' mahlasıyla bilinen Ahmet Mamut Ünlü'den geldi. CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına katılan Ünlü konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"HÜKÜMETE KARŞI BİR PROVOKASYONDUR"

"Okulda okutulan bu ant, IŞİD'çi Halis Bayancuk tarafından yazılmış. Bu adama göre Türkiye Cumhuriyeti için askerlik yapmak şirk.

Bu metnin bir okulda ne işi var? Bu, hükümete karşı bir provokasyondur"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediyeDevlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye
Bebeğe verilecek isim aileyi birbirine kattı: Damadını vurdu!Bebeğe verilecek isim aileyi birbirine kattı: Damadını vurdu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy okul cübbeli ahmet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

İsmail Hacıoğlu yerine başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

İsmail Hacıoğlu yerine başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.