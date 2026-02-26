Okulda 'selefi' yeminine bir tepki de Cübbeli Ahmet'ten: "Hükümete karşı bir provokasyondur"

İstanbul Arnavutköy'de bir okulda öğrencilere 'selefi' yemini okutulması kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Tepki çeken olayla ilgili olarak İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde de açıklama gelmişti.

"MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

Yapılan açıklamada, "Sürecin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması amacıyla inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, Müdürlüğümüzce müfettiş görevlendirilmiştir. Yürütülen inceleme ve soruşturma süreçleri sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli idari işlemler mevzuat çerçevesinde tesis edilecektir" ifadelerine yer verilmişti.

CÜBBELİ AHMET'TEN DE TEPKİ GELDİ

Konu gündemdeki yerini korurken, bir tepki de 'Cübbeli Ahmet' mahlasıyla bilinen Ahmet Mamut Ünlü'den geldi. CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına katılan Ünlü konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"HÜKÜMETE KARŞI BİR PROVOKASYONDUR"

"Okulda okutulan bu ant, IŞİD'çi Halis Bayancuk tarafından yazılmış. Bu adama göre Türkiye Cumhuriyeti için askerlik yapmak şirk.

Bu metnin bir okulda ne işi var? Bu, hükümete karşı bir provokasyondur"