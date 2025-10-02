HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Okullar açıldı: Hastalıklar artmaya başladı! Uzmanlar uyarıyor: "Bazı belirtiler ciddiye alınmalıdır"

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte çocuklar kalabalık sınıflar, servisler ve toplu etkinliklerle yeniden bir araya geldi. Acil Servis Hekimlerinden Uzm. Dr. Saadet Nur Çetinkaya Bodur, bu durumun özellikle sonbahar ve kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarının hızla yayılmasına neden olduğunu belirtti.

Okullar açıldı: Hastalıklar artmaya başladı! Uzmanlar uyarıyor: "Bazı belirtiler ciddiye alınmalıdır"

Mevsim geçişlerinde kış aylarına nazaran daha fazla hastalığın ortaya çıktığını söyleyen Acil Bölümü'nden Uzm. Dr. Saadet Nur Çetinkaya Bodur, çocuklarda en sık görülen hastalıkların nezle, grip, farenjit, bronşit, bademcik iltihabı ve kulak enfeksiyonları olduğunu söyledi.

Okullar açıldı: Hastalıklar artmaya başladı! Uzmanlar uyarıyor: "Bazı belirtiler ciddiye alınmalıdır" 1

BASİT ÖNLEMLERLE BÜYÜK FAYDA SAĞLANABİLİR

Uzm. Dr. Çetinkaya Bodur, özellikle çocukların bağışıklık sisteminin yetişkinlere göre daha hassas olduğuna dikkat çekerek, hastalıklardan korunmak için el hijyeninin, düzenli beslenmenin, yeterli uykunun ve ortamların sık sık havalandırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı ve şunları söyledi: "Ayrıca çanta, suluk ve oyuncak gibi sık kullanılan eşyaların temizliğinin ihmal edilmemeli. Bu dönemde mevsimsel grip aşısı gibi koruyucu aşıların da çocuk sağlığında önemli rol oynar."

Okullar açıldı: Hastalıklar artmaya başladı! Uzmanlar uyarıyor: "Bazı belirtiler ciddiye alınmalıdır" 2

DÜŞMEYEN ATEŞE DİKKAT

Hastalıklara rağmen panik yapılmaması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Çetinkaya Bodur, hafif şikayetlerde evde dinlenmenin ve bol sıvı alımının genellikle yeterli olduğunu söyleyerek, "38 dereceyi geçmeyen ateş, hafif öksürük ve burun akıntısı gibi durumlarda çocuğun evde dinlenmesi uygun olabilir. Ancak bazı belirtiler ciddiye alınmalıdır. Yüksek ve düşmeyen ateş, şiddetli boğaz ağrısı, kulak akıntısı, hırıltılı nefes, hızlı soluma, tekrarlayan kusma, ishal, morarma ve bilinç bulanıklığı gibi bulguların vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşunda değerlendirilmesi gerekir" dedi.

Okullar açıldı: Hastalıklar artmaya başladı! Uzmanlar uyarıyor: "Bazı belirtiler ciddiye alınmalıdır" 3

"BİLİNÇSİZ ANTİBİYOTİK KULLANILMAMALI"

Uzm. Dr. Nur Çetinkaya Bodur, ebeveynlerin en sık yaptığı hatalardan birinin antibiyotiği bilinçsiz şekilde kullanmak olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "Bu ilaçlar yalnızca bakteriyel enfeksiyonlarda etkilidir. Virüs kaynaklı nezle ve grip gibi hastalıklar antibiyotikle tedavi edilmez. Bilinçsiz antibiyotik kullanımı hem çocukların bağışıklık sistemini zayıflatır hem de ileride antibiyotik direncine yol açar'' şeklinde konuştu.

Okullar açıldı: Hastalıklar artmaya başladı! Uzmanlar uyarıyor: "Bazı belirtiler ciddiye alınmalıdır" 4

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahte plakalı araç sürücüsüne 334 bin lira para cezasıSahte plakalı araç sürücüsüne 334 bin lira para cezası
Av tüfeğiyle öldürülen şahıs defnedildiAv tüfeğiyle öldürülen şahıs defnedildi

Anahtar Kelimeler:
bronşit grip öğrenci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.