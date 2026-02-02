HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Okullar bu sabah açıldı, İstanbul trafiği yine yüzünü gösterdi

Okullarda ikinci dönem bu sabah başlarken; yağmurun da etkisiyle İstanbul'un birçok bölgesinde trafik yoğunluğu oluştu. Saat 07.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı.

Okullar bu sabah açıldı, İstanbul trafiği yine yüzünü gösterdi
Devrim Karadağ

İstanbul, eğitim-öğretim takviminde ikinci dönemin başladığı haftanın ilk gününe yoğun trafikle uyandı.

YÜZDE 70'İ AŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB)trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 07.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 70 sınırını aştı.

Okullar bu sabah açıldı, İstanbul trafiği yine yüzünü gösterdi 1

Kent genelinde işe gitmek için yola çıkan milyonlarca kişiye okul servislerinin yoğunluğunun da eklenmesiyle birlikte ana arter ve cadde ve yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Kentin iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa yönünde yoğunluk Ünalan ve Çamlıca bağlantısında Finanskent'ten başlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu-Avrupa geçişi ise çok yoğun. Trafik Ataşehir bağlantısından başlıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
53 ilde turuncu ve sarı kodlu yağış uyarısı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı53 ilde turuncu ve sarı kodlu yağış uyarısı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı
Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama geldi: "Adli tıp test sonuçlarının..."

Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama geldi: "Adli tıp test sonuçlarının..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.