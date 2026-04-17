Okullardaki saldırılar sonrası tedbirler artıyor: O ilde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

Önce Şanlıurfa ve ardından Kahramanmaraş'ta yaşanan okullara silahlı saldırılar sonrası geniş güvenlik tedbirleri gündeme alındı. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, okullarda alınan yeni güvenlik önlemleri ile ilgili olarak, “Okullara ziyareti genel emir olarak yayınlayacağız. Randevu saatleri dışında okula ebeveynler de dahil olmak üzere ilgisiz şahısların girmesini yasaklıyoruz. Okul bahçesi de dahil olmak üzere, randevusuz kimse okula alınmayacak, bahçeye sokulmayacak” dedi.

Türkiye Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği okul katliamının yasını tutuyor. Hayatını kaybedenler toprağa verilirken illerde okulların güvenliğiyle ilgili tedbirler alınmaya başladı. Elazığ'daki okullarda alınan tedbirleri Valilik duyurdu.

OKUL SALDIRILARI SONRASI TEDBİRLER ARTIRILIYOR: ELAZIĞ VALİSİ DUYURDU

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’in başkanlığında Video Konferans Sistemi ile gerçekleşen merkezi toplantı sonrası alınacak tedbirlerle ilgili Valilik toplantı salonunda bilgilendirme yaptı. Vali Hatipoğlu’na İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin’de eşlik etti.

OKULLARA RANDEVUSUZ GİRİŞ YASAKLANIYOR

Vali Numan Hatipoğlu, okul içerisinde ve dışında alınacak tedbirler, servis denetilmeleri, okul çevresindeki güvenlik güçlerinin sayılarının artırılması gibi konularda okul idaresi ile ortak çalışmalar yürütüleceğini kaydetti. Hatipoğlu, “İlimizdeki tüm okulların iç ve dış güvenlik unsurları, giriş çıkış düzenleri, ziyaretçi uygulamaları, güvenlik kameraları, okul çevresi denetimleri ve servis güzergahları gözden geçirildi. Biz kesintisiz olarak dönem başlarında yaptığımız toplantılarla ve genel güvenli okul toplantılarında bu konuları ele alıyorduk.

OKUL ÇEVRELERİNDEKİ KOLLUK KUVVETLERİ SAYISI ARTIRILACAK

Okul çevrelerinde kolluk kuvvetlerinin sayılarının arttırılması, riskli alanlarda sabit ve hareketli olarak güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesini kararlaştırdık. Ekiplerimizin sayısını gözden geçirerek okullarımızın büyük kısmında güvenlik güçlerimiz bulunacaklar. Bu anlamda okul idaresiyle ortaklaşa çalışma yapılacak. Okullarda güvenlik farkındalığını arttırmak adına eğitim faaliyetleri zaten yapılıyordu ama daha hassas yapacağız. Kriz anlarında okul yönetimleriyle kolluk kuvvetleri arasındaki mevcut koordinasyon mekanizmalarının tekrar gözden geçirilerek daha hızlı hareket edilmesi gibi bir hedef ortaya koyduk. Okullara ziyareti genel emir olarak yayınlayacağız. Randevu saatleri dışında okula ebeveynler de dahil olmak üzere ilgisiz şahısların girmesini yasaklıyoruz. Okul bahçesi de dahil olmak üzere, randevusuz kimse okula alınmayacak, bahçeye sokulmayacak” dedi.

Okul saldırganın son sözleri ortaya çıktı: "Affet beni..." Okul saldırganın son sözleri ortaya çıktı: "Affet beni..."

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İran: "Lübnan, kapsamlı ateşkesin ayrılmaz parçasıdır"İran: "Lübnan, kapsamlı ateşkesin ayrılmaz parçasıdır"
Türkmen Cephesi Başkanı Kerkük Valisi seçildiTürkmen Cephesi Başkanı Kerkük Valisi seçildi

En Çok Okunan Haberler
WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

Bilgisayarında 'saldırı planı' bulundu

Bilgisayarında 'saldırı planı' bulundu

Tüm dünya bu maçı konuştu! Arda Güler tarihe geçti, maç sonu sinir krizi geçirip atıldı: Perez soyunma odasına indi

Tüm dünya bu maçı konuştu! Arda Güler tarihe geçti, maç sonu sinir krizi geçirip atıldı: Perez soyunma odasına indi

Ünlü oyuncunun mesajları ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı

Ünlü oyuncunun mesajları ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı

İslam Memiş gram altının 8 bin TL olacağı tarihi verdi!

İslam Memiş gram altının 8 bin TL olacağı tarihi verdi!

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

