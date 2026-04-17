Okullardaki saldırılar sonrası tedbirler artıyor: O ilde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

Türkiye Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği okul katliamının yasını tutuyor. Hayatını kaybedenler toprağa verilirken illerde okulların güvenliğiyle ilgili tedbirler alınmaya başladı. Elazığ'daki okullarda alınan tedbirleri Valilik duyurdu.

OKUL SALDIRILARI SONRASI TEDBİRLER ARTIRILIYOR: ELAZIĞ VALİSİ DUYURDU

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’in başkanlığında Video Konferans Sistemi ile gerçekleşen merkezi toplantı sonrası alınacak tedbirlerle ilgili Valilik toplantı salonunda bilgilendirme yaptı. Vali Hatipoğlu’na İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin’de eşlik etti.

OKULLARA RANDEVUSUZ GİRİŞ YASAKLANIYOR

Vali Numan Hatipoğlu, okul içerisinde ve dışında alınacak tedbirler, servis denetilmeleri, okul çevresindeki güvenlik güçlerinin sayılarının artırılması gibi konularda okul idaresi ile ortak çalışmalar yürütüleceğini kaydetti. Hatipoğlu, “İlimizdeki tüm okulların iç ve dış güvenlik unsurları, giriş çıkış düzenleri, ziyaretçi uygulamaları, güvenlik kameraları, okul çevresi denetimleri ve servis güzergahları gözden geçirildi. Biz kesintisiz olarak dönem başlarında yaptığımız toplantılarla ve genel güvenli okul toplantılarında bu konuları ele alıyorduk.

OKUL ÇEVRELERİNDEKİ KOLLUK KUVVETLERİ SAYISI ARTIRILACAK

Okul çevrelerinde kolluk kuvvetlerinin sayılarının arttırılması, riskli alanlarda sabit ve hareketli olarak güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesini kararlaştırdık. Ekiplerimizin sayısını gözden geçirerek okullarımızın büyük kısmında güvenlik güçlerimiz bulunacaklar. Bu anlamda okul idaresiyle ortaklaşa çalışma yapılacak. Okullarda güvenlik farkındalığını arttırmak adına eğitim faaliyetleri zaten yapılıyordu ama daha hassas yapacağız. Kriz anlarında okul yönetimleriyle kolluk kuvvetleri arasındaki mevcut koordinasyon mekanizmalarının tekrar gözden geçirilerek daha hızlı hareket edilmesi gibi bir hedef ortaya koyduk. Okullara ziyareti genel emir olarak yayınlayacağız. Randevu saatleri dışında okula ebeveynler de dahil olmak üzere ilgisiz şahısların girmesini yasaklıyoruz. Okul bahçesi de dahil olmak üzere, randevusuz kimse okula alınmayacak, bahçeye sokulmayacak” dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır