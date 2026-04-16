Saldırganı etkisiz hale getiren veli anlattı, okul saldırganın son sözleri ortaya çıktı: "Affet beni..."

Kahramanmaraş'ta okula yönelik saldırının faili İsa Aras Mersinli'ye müdahale ederek etkisiz hale getiren velilerden Necmettin Bekçi, okulda yaşananları anlattı. Saldırgana müdahale ettiği anları anlatan Bekçi, "Güvenlik güçlerimiz geldi. Biz ona teslim ettik. Hatta teslim ederken 'affet beni, affet beni' diye bağırıyordu. Güvenlik güçlerimiz aldı, sınıfa çektiler" ifadesini kullandı.

Türkiye kan donduran okula silahlı saldırı olayının yasını tutuyor. Olayda hayatını kaybeden 10 kişi için bugün cenaze törenleri düzenlenirken, saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde aşçı olarak görev yapan Necmettin Bekçi, evinin okula yakın olduğunu ve izinli olduğu için evde olduğunu söyledi.

OKUL SALDIRGANININ SON GÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Silah sesleri üzerine balkona çıktığını ve öğrencilerin okuldan kaçtıklarını gördüğünü ifade eden Bekçi, "Gerçekten dün çok zor bir gün geçirdik. Şu an konuşurken bile kelimeler boğazıma düğümleniyor. Çok zor anlar yaşadım orada. Balkona çıktığımda çocuklar pencerelerden, tellerden atlıyorlardı, kapılardan kaçmaya çalışıyorlardı. 'Eyvah okula girdiler.' dedim. O anda evden nasıl çıktığımı bilmiyorum. Evim dördüncü kat ancak aşağı nasıl indiğimi hatırlamıyorum." diye konuştu.

SLADIRGANA MÜDAHALE EDEN AŞÇI ANLATTI: "BENİ AFFET..."

Saldırıda ölenlere rahmet, yaralananlara şifa dileyen Bekçi, okula kantin tarafından girdiğini dile getirerek, şunları anlattı:

"Merdivenlerden çıktığımda iki öğretmenimiz ve bir kantinci ağabeyimiz orada şahsa müdahale ediyordu. O anda ben de onlara hemen destek oldum. Elini arkadan tutup dizlerimle üzerine çökmesini sağladım. Daha sonra kalkmaya çalıştı. Öğrenci olduğunu bugün öğrendik, çünkü beden olarak büyük biriydi. Öğrenci olduğu kimin aklına gelir? Ben bir terör eylemi diye düşündüm. Üzerinde bomba olabileceğini düşündüm, kalkmaya çalışınca acaba üzerindeki bir şeyi mi patlatacak diye düşündüm. O an için bizi de patlatabilirdi. Sonrasında güvenlik güçlerimiz geldi. Biz ona teslim ettik. Hatta teslim ederken 'affet beni, affet beni' diye bağırıyordu. Güvenlik güçlerimiz aldı, sınıfa çektiler."

"KIZIMI ALDIM ÇIKTIM. DAHA SONRA OĞLUMU ARAMAYA DEVAM ETTİM"

Daha sonra okuldaki 2 çocuğunu aramaya başladığını belirten Bekçi, şöyle devam etti:

"6. sınıfa giden oğlum Alperen'in sınıfına gittim. Çantası sıranın üzerindeydi. 'İyi kaçmış.' dedim. Tekrar aşağı indim. Alt katta da ana sınıfına giden kızım vardı. Öğretmenimiz de tabureleri kenara çekmiş. Çocukları taburelerin altına yerleştirmiş, çocukları oraya saklamıştı. Kızımı aldım çıktım. Daha sonra oğlumu aramaya devam ettim. Dışarıdan 'Alperen'i bulduk.' diye haber geldi. O arada tuvalette, lavaboda çocuklar vardı. Kızıma 'Siz burada bekleyin, çıkmayın.' dedim. Sonrasında çocukları çıkarttık. Emniyet güçlerimiz gelince biz binadan tamamen ayrıldık."

Kızıyla okuldan çıktıktan sonra oğlunu bulduğunu ve yaşananları sorduğunu aktaran Bekçi, "Oğlum silah seslerini duyunca tuvalete saklanarak kurtulmuş. Bir süre sonra da bir öğretmenin, tuvalete gelip 'Çıkabilirsiniz çocuklar.' dediğini öğrendim. Bunun üzerine çocuklar binayı terk etmiş. Oğlum tuvalete saklandığında da kapıyı kilitlemiş." ifadelerini kullandı.

"KENDİ ÇOCUKLARIM OLMASA YİNE DE GİDERDİM"

Bekçi, "Yaptıklarınızla daha fazla çocuğun kurtulmasına vesile olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bilemiyoruz, o an için tekrar devam eder miydi, yoksa biter miydi? Yaptığımız müdahale gerçekten faydalı oldu mu bilmiyorum ama umarım işe yaramıştır. Ben kendi çocuğum olduğu için gitmedim oraya. Kendi çocuklarım olmasa yine de giderdim. Durum böyle yani. Oradaki tüm çocuklar bizim. Kimsenin canına bir şey olmasın. Onlar bizim geleceğimiz neticede." yanıtını verdi.

BAKAN BAK ARAYARAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kendisini arayarak tebrik ettiğini vurgulayan Bekçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Bakan'ımıza ve il müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Çok destek oldular. Ayrıca ismini sayamayacağım çok sayıda telefon geldi, desteklerini sundular. Ben de hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu an konuşacak çok kelime de bulamıyorum aslında. Psikolojimiz de daha yerinde değil açıkçası. Hatta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü aradım ve psikolojik destek istedim. Sağ olsunlar yardımcı olacaklarını söylediler. Allah böyle şeylerin tekrarını yaşatmasın. Bugün yaşansa yine aynı şeyi yaparım çünkü okullarda bir sürü vatan evladı var, vatan kahramanı var. Her yerde benim gibi vatan evladı var, kim olsa orada aynı şeyi yapardı."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Katliamın büyümesini engellemiş! Kahraman aşçı İsa Aras Mersinli'ye müdahalesini anlattı: "Bıçak salladım..." Katliamın büyümesini engellemiş! Kahraman aşçı İsa Aras Mersinli'ye müdahalesini anlattı: "Bıçak salladım..."
16 Nisan 2026
16 Nisan 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump: "İsrail-Lübnan ateşkesi Hizbullah'ı kapsayacak"Trump: "İsrail-Lübnan ateşkesi Hizbullah'ı kapsayacak"
Beşiktaş'ta polis noktasına saldıran terörist tutuklandıBeşiktaş'ta polis noktasına saldıran terörist tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş silahlı saldırı okul
En Çok Okunan Haberler
WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

Bilgisayarında 'saldırı planı' bulundu

Bilgisayarında 'saldırı planı' bulundu

Tüm dünya bu maçı konuştu! Arda Güler tarihe geçti, maç sonu sinir krizi geçirip atıldı: Perez soyunma odasına indi

Tüm dünya bu maçı konuştu! Arda Güler tarihe geçti, maç sonu sinir krizi geçirip atıldı: Perez soyunma odasına indi

Ünlü oyuncunun mesajları ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı

Ünlü oyuncunun mesajları ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı

Sadece onlara yaptırım yok!

Sadece onlara yaptırım yok!

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

Diğer Haberler

Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan saldırgan tutuklandı

Beşiktaş'ta polis noktasına saldıran terörist tutuklandı

Eskişehir'de asansör boşluğuna düşen sıva ustası hayatını kaybetti

Asansör boşluğuna düşen sıva ustası hayatını kaybetti

Malatya’da hava ambulansı 19 yaşındaki hasta için havalandı

Malatya’da hava ambulansı 19 yaşındaki hasta için havalandı

Samsun'da motosiklet ile elektrikli scooter çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da motosiklet ile elektrikli scooter çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale'de 1,4 milyar liralık yasa dışı bahis vurgununa 8 gözaltı

Kırıkkale'de 1,4 milyar liralık yasa dışı bahis vurgununa 8 gözaltı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mektubu

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mektubu

