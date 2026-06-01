Haziran geldi, güneş yüzünü gösterdi! Bu yaz hava durumu nasıl olacak?

Haziran ayının ilk günüyle birlikte yurdun büyük bölümünde bugün güneş yüzünü gösterdi, yaz resmen başladı. Hava durumu tahminlerine göre 'Süper El Nino' etkisiyle ise aşırı sıcaklar geliyor. Yaz ayları için uyarılar peş peşe geldi: Türkiye’de sıcaklık rekorları, kuraklık, orman yangınları ve ani sel olayları artabilir.

Devrim Karadağ

Hava durumu tahminleri peş peşe gelirken, Haziran aynın ilk günüyle birlikte sıcaklıklar da artıyor. Güneş bugünden itibaren kendini iyiden iyiye hissettirecek, yaz sıcaklıkları şimdiden bunaltmaya başlayacak. Ülkenin 'Süper El Nino' etkisine gireceğini belirten uzmanlar ise bu yaz sıcaklık rekoru kırılabileceği, kuraklık ve ani hava olaylarında artış olacağı uyarısında bulundu.

YAZ SICAKLARI BAŞLIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava sıcaklığı bir kademe daha artacak. Şiddetli yağışlarla geçen mayıs ayının ardından haziranın ilk günleri yaz sıcağıyla başlayacak.

İL İL HAVA SICAKLIKLARI NASIL?

İstanbul’da hava sıcaklığı 26 dereceye kadar yükselecek. Başkent Ankara’daki sıcaklık ise 23 dereceyi görecek. Ege’de ise 30 derece sınırı aşılacak. İzmir 31, Aydın 32 derece olacak. Akdeniz’de Antalya 27, Adana 30 dereceye ulaşacak.

Güneydoğu Anadolu da ısındı. Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır çevreleri de 29-30 derece bandına ulaştı.

YENİ HAFTA GÜNEŞLE BAŞLAYACAK

Kurban Bayramı tatili sonrası yeni hafta ve haziran ayı Karadeniz Bölgesi hariç güneşli havayla başlayacak. Yaz değerlerine ulaşan hava sıcaklığı salı günü de etkisini sürdürecek ancak bu kez yurdun büyük bölümünde sağanak beklentisi var. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu hariç yurdun tamamında sağanak yağışlar etkili olurken hava sıcaklıklarında bir değişim beklenmiyor.

BU YAZA DİKKAT! UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, yaz aylarında etkili olması beklenen “Süper El Nino”nun Türkiye’de sıcaklık rekorlarını, kuraklığı, orman yangınlarını ve ani sel olaylarını artırabileceğini söyledi. “Süper El Nino” etkisinin 2027’ye kadar sürebileceğini ifade eden Tağıl, 2026 yazı ve 2027 boyunca yeni sıcaklık rekorlarının kırılmasının muhtemel olduğunu, Doğu Akdeniz’de “medicane” tipi tropikal benzeri fırtınalar görülebileceğini dile getirdi.

