HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Kılıçdaroğlu için tarih verdi: "Sürpriz" aday! "Özgür Özel bile 'hayır' diyemeyecek"

Sarsıntılı bir süreç geçiren CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı her zamankinden çok merak ediliyor. "Kulis değil, net bilgi" diyerek konuyla ilgili açıklama yapan Murat Gezici, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı açıklayacağı tarihi duyurdu ve "Özgür Özel bile 'hayır' diyemeyecek" dedi.

Kılıçdaroğlu için tarih verdi: "Sürpriz" aday! "Özgür Özel bile 'hayır' diyemeyecek"
Mehmet Hazar Gönüllü

Mutlak butlan kararı CHP'de yeni bir sayfa açınca cumhurbaşkanı adayı tartışması da alevlendi. Bir yanda Özgür Özel'in yeni parti kurup kurmayacağı konuşulurken bir yanda mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı hamleler merak konusu. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun "sürpriz" bir cumhurbaşkanı adayı açıklayacağı gündeme geldi.

TARİH VERDİ

Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, CNN TÜRK'te katıldığı programda Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayını çok yakında açıklayacağını ifade etti. Gezici, bu tarihin haziran ayı ortaları olabileceğini işaret etti.

Kılıçdaroğlu için tarih verdi: "Sürpriz" aday! "Özgür Özel bile hayır diyemeyecek" 1

"KULİS DEĞİL, NET BİLGİ"

İsim vermeyen Gezici, "Bu kulis bilgisi değil, net bilgidir" deyip kamuoyunun "sürpriz" bir isim duyabileceğini söyledi.

"ÇOK GÜÇLÜ, SEÇİMİ KAZANABİLECEK BİR ADAY"

Gezici, söz konusu ismin niteliklerini sıralarken "çok güçlü, seçimi kazanabilecek bir aday" ifadeleriyle dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu için tarih verdi: "Sürpriz" aday! "Özgür Özel bile hayır diyemeyecek" 2

'ÖZGÜR ÖZEL' ÇIKIŞI: O BİLE 'HAYIR' DİYEMEYECEK

Gezici'nin açıklamasında en dikkat çeken kısımlardan biri de Özgür Özel hakkındaki sözleri oldu. Gezici, Kılıçdaroğlu'nun adayına "Özgür Özel'in bile 'hayır' diyemeyeceğini" öne sürdü.

Kılıçdaroğlu için tarih verdi: "Sürpriz" aday! "Özgür Özel bile hayır diyemeyecek" 3

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYI MANSUR YAVAŞ MI?

Programda Kılıçdaroğlu'nun adayının kim olabileceği tartışılırken İlhan Kesici, Muharrem İnce, Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Ali Babacan, Meral Akşener, Abdullah Gül ve Mansur Yavaş isimleri gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu için tarih verdi: "Sürpriz" aday! "Özgür Özel bile hayır diyemeyecek" 4

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun en yakın kurmaylarından CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Kuşoğlu ise dün akşam tv100 canlı yayınında yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun adayı olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret etmişti.

Gözler şimdi Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili yapacağı açıklamalara çevrildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz" Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Google'ın projesi: 32 milyon sivrisinek neden üretiliyor?Google'ın projesi: 32 milyon sivrisinek neden üretiliyor?
İstanbul’da bayram tatili sonrası sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştuİstanbul’da bayram tatili sonrası sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP cumhurbaşkanı adayı
En Çok Okunan Haberler
Tedaviyi reddedip kaçtı, dere yatağına düşüp ağaçta asılı kaldı

Tedaviyi reddedip kaçtı, dere yatağına düşüp ağaçta asılı kaldı

Pezeşkiyan istifa etti iddiası! Açıklama geldi

Pezeşkiyan istifa etti iddiası! Açıklama geldi

Victor Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt geldi!

Victor Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt geldi!

Alemin Kıralı'nın Oben'i ve Aslan'ı yıllar sonra buluştu!

Alemin Kıralı'nın Oben'i ve Aslan'ı yıllar sonra buluştu!

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Akaryakıta çifte indirim!

Akaryakıta çifte indirim!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.