Kılıçdaroğlu için tarih verdi: "Sürpriz" aday! "Özgür Özel bile 'hayır' diyemeyecek"

Mutlak butlan kararı CHP'de yeni bir sayfa açınca cumhurbaşkanı adayı tartışması da alevlendi. Bir yanda Özgür Özel'in yeni parti kurup kurmayacağı konuşulurken bir yanda mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı hamleler merak konusu. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun "sürpriz" bir cumhurbaşkanı adayı açıklayacağı gündeme geldi.

TARİH VERDİ

Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, CNN TÜRK'te katıldığı programda Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayını çok yakında açıklayacağını ifade etti. Gezici, bu tarihin haziran ayı ortaları olabileceğini işaret etti.

"KULİS DEĞİL, NET BİLGİ"

İsim vermeyen Gezici, "Bu kulis bilgisi değil, net bilgidir" deyip kamuoyunun "sürpriz" bir isim duyabileceğini söyledi.

"ÇOK GÜÇLÜ, SEÇİMİ KAZANABİLECEK BİR ADAY"

Gezici, söz konusu ismin niteliklerini sıralarken "çok güçlü, seçimi kazanabilecek bir aday" ifadeleriyle dikkat çekti.

'ÖZGÜR ÖZEL' ÇIKIŞI: O BİLE 'HAYIR' DİYEMEYECEK

Gezici'nin açıklamasında en dikkat çeken kısımlardan biri de Özgür Özel hakkındaki sözleri oldu. Gezici, Kılıçdaroğlu'nun adayına "Özgür Özel'in bile 'hayır' diyemeyeceğini" öne sürdü.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYI MANSUR YAVAŞ MI?

Programda Kılıçdaroğlu'nun adayının kim olabileceği tartışılırken İlhan Kesici, Muharrem İnce, Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Ali Babacan, Meral Akşener, Abdullah Gül ve Mansur Yavaş isimleri gündeme geldi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun en yakın kurmaylarından CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Kuşoğlu ise dün akşam tv100 canlı yayınında yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun adayı olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret etmişti.

Gözler şimdi Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili yapacağı açıklamalara çevrildi.