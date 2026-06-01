İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: "Dahili bedhah kayyım!"

Ekrem İmamoğlu, mutlak butlan kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sert ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu için "dâhili bedhah kayyım" ifadesini kullanan İmamoğlu "Şimdi otursunlar, boş duvarlara baksınlar. Darbeye direnenleri izlesinler" dedi.

Mehmet Hazar Gönüllü

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası başlayan kriz giderek derinleşirken, tutuklu bulunan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler geldi. T24’ten Murat Sabuncu’ya konuşan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun tutumunu “siyasi kayyımlık” olarak nitelendirdi. İmamoğlu, Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sine gönderme yaparak "Kılıçdaroğlu'na 'dahili bedhah kayyım' diyorum ben" dedi.

"BUNUN ADI BELLİDİR: SİYASİ KAYYIMLIK"

Murat Sabuncu’nun “Kemal Kılıçdaroğlu’nun; eski genel başkanınızın aldığı tutumu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan İmamoğlu şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin başına, delegelerin iradesiyle değil; sarayın yargı marifetiyle kurduğu operasyonla taşınan bir yönetim anlayışının demokrasiyle hiçbir ilgisi yoktur. Bunu kim yaparsa yapsın, adı bellidir: Siyasi kayyımlık.

Milletin sandıkta vermediği yetkiyi mahkeme koridorlarından devşirmeye çalışmak, siyaseten de vicdanen, ahlaken de meşru değildir.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

“Dâhili bedhah kayyım” diyorum ben ona. Çünkü bu partiyi dışarıdan yıkamayanlar, şimdi içeriden teslim almak istiyor. Yanlış mı? Hiç değil!

Ama herkesin şunu bilmesini isterim: Cumhuriyet Halk Partisi, sarayın hukuk mühendisliğiyle ele geçirilecek bir yapı değildir. Bu parti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün millet egemenliği üzerine kurduğu bir direniş partisidir.

"ŞİMDİ OTURUP BOŞ DUVARLARA BAKSINLAR"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkezi, adalet yerini bulana ve delegenin iradesi ortaya koyulana kadar o bina değildir. CHP’nin genel merkezi artık bütün partililerimizin ruhunu ve yüreğini taşıdığı meydanlardır.

Şimdi otursunlar, boş duvarlara baksınlar. Darbeye direnenleri izlesinler."

"ERDOĞAN'DAN EMİR ALIP HER SÖYLEDİĞİNİ KOŞA KOŞA YAPIYOR"

İmamoğlu, “Beni betona gömmek istiyor” cümlesini gerçekten sarf ettiniz mi? sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Onun emir aldığı, her söylediğini koşa koşa yaptığı Erdoğan, Cumhuriyet’i, demokrasiyi, adaleti betona gömmek istiyor. Figüranların, kayyımın hiçbir önemi yoktur. Benim en özgür halimle bulunduğum dört duvarın da kayyımın sıkışıp kaldığı dört duvarın da bir önemi yoktur. Allah ömür, millet destek verdikçe ben mücadelemi sürdüreceğim. Önemli olan Cumhuriyet’in, emanetin geleceğidir. Koruyacağız, kazanacağız."

