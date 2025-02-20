Okulların tatil edildiği İstanbul'da bir kuvvetli kar uyarısı daha! Cuma günü de okullar tatil edilecek mi?

İstanbul ve İstanbulluların karla sınavı başladı. Bir haftadır bütün kurumlardan uyarılar gelmişti. Dün akşam saatlerinde kar kendini hissettirdi ve İstanbul adeta beyaza büründü. Valilik İstanbul'da eğitime bir gün ara vermek zorunda kaldı. İBB, zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın dedi ve kış lastiği hatırlatması yaptı. Bugün ise güne tedbirli başlayan İstanbullular hava durumunun nasıl olacağını merak etti.

METEOROLOJİ DUYURDU! BİR KAR UYARISI DAHA

Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul için bir kez daha kar uyarısı yapıldı. Çok bulutlu, bölgenin doğusunun (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ise İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının bölge genelinde 2-4 derece daha düşmesi bekleniyor. Kuzey ve kuzeydoğu(Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2-4 derece azalması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.