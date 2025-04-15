HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Okulu bırakıp fabrikada çalışmaya başlamıştı! 14 yaşındaki çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi

Niğde'nin Bor ilçesindeki Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında kolunu makineye kaptıran ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Okulu bırakıp fabrikada çalışmaya başlamıştı! 14 yaşındaki çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi
Begüm Özkaynak

Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında 14 yaşındaki Abdurrahman Ö., kolunu makineye kaptırarak ağır şekilde yaralanmış kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

OKULU BIRAKIP GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ

Abdurrahman Ö., bugün Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Kasabası'nda kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi. 14 yaşındaki çocuğun yarıyıl tatili öncesi okulu bıraktığı ve geri dönüşüm fabrikasında çalışmaya başladığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşiyle tartıştı, evi ateşe verdi...Bursa'da korku dolu anlarEşiyle tartıştı, evi ateşe verdi...Bursa'da korku dolu anlar
Otomobilini küle dönmüş halde bulduOtomobilini küle dönmüş halde buldu

Anahtar Kelimeler:
Niğde cenaze çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul bu kararı konuşuyor: "Amacımız halkı mağdur etmek değil ama"

İstanbul bu kararı konuşuyor: "Amacımız halkı mağdur etmek değil ama"

Uzman isim 3 ilin ismini verdi! '15 katlı binalar var' diyerek uyardı: Depremden sonra ciddi hasar meydana gelir

Uzman isim 3 ilin ismini verdi! '15 katlı binalar var' diyerek uyardı: Depremden sonra ciddi hasar meydana gelir

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e Fenerbahçe'den sürpriz teklif! Osimhen'in verdiği cevap transferi anında bitirdi...

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e Fenerbahçe'den sürpriz teklif! Osimhen'in verdiği cevap transferi anında bitirdi...

Maldivler'den İsrail pasaportuna yasak

Maldivler'den İsrail pasaportuna yasak

Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip etmişti! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip etmişti! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.